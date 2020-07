Trudna BB Mirjana pozira u vrtu: Od kuda ti pare za bazen?

Praizović je trenutačno u radosnom iščekivanju. Ona i njezin suprug Rene polako odbrojavaju do rođenja njihova sinčića. Za to vrijeme Mirjana uživa u suncu te se opušta uz bazen

<p>Kontroverzna reality zvijezda <strong>Mirjana Praizović </strong>(36), koju domaći gledatelji pamte po sudjelovanju u showu 'Big Brother' trudna je osam mjeseci. Uživa u iščekivanju prinove pa si posvećuje više vremena.</p><p>Otkako su stigli topliji dani Mirjana 'hvata' boju i osvježava se od vrućih dana u okrugu svoje kuće. Postavila je bazen na napuhavanje, odjenula kupaći kostim i 'okinula' nekoliko fotografija koje je podijelila sa svojim pratiteljima na Instagramu.</p><p><b>POGLEDAJTE VIDEO: BB Mirjana provocira fotkama</b></p><p>Njezinu fotografiju standardno je komentirao <strong>Goran Kaleb </strong>(31). On i Mirjana prijatelji su otkako su zajedno bili u srpskom realityju 'Parovi'. On se često šali na njezin račun pa ni ovaj put nije nedostajalo njegovih pošalica. </p><p>- Od kuda tebi pare za bazen? - napisao joj je u komentarima ispod jedne od fotografija.</p><p>Praizović mu je odgovorila kako bazen nije njezin, već ga je njezina sestra kupila djeci pa se i ona malo 'bacila' na uživanciju.</p><p>- A kada ćeš početi trošiti svoje pare od realityja, što ih čuvaš, neće se raskotiti? - dodao je Goran.</p><p>Ostali pratitelji komentirali su njezinu liniju tijekom trudnoće te je pohvalili kako nikad nije bila mršavija te da se dobro drži. Osim toga, poželjeli su joj sreću i ponovno čestitali na prinovi. Bilo je i onih znatiželjnih koji su je ispitivali kada joj je termin, no Mirjana na komentare nije odgovarala. Nedavno je otkrila kako joj u obitelj stiže sinčić. </p><p>Otac njezina djeteta i njezin odabranik je <strong>Rene Obergantschnig</strong>, a vjenčali su se u Austriji. Supruga je upoznala u Hrvatskoj, u Medulinu na odmoru.</p><p>- Što se tiče vjenčanja, zbog novonastale situacije samo smo nas dvoje bili, a crkveno vjenčanje ćemo praviti iduće godine s užim krugom prijatelja i rodbine i naravno našom bebicom koju ćemo tada i krstiti jer sam ja već u petom mjesecu trudnoće - rekla nam je Mirjana prije četiri mjeseca. Par trenutačno živi u Austriju i s nestrpljenjem iščekuju rođenje njihovog prvog djeteta.</p><p> </p>