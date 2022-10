Trudna je Alis Adaktar (42), zvijezda srpskih Kardashiana: 'Beba nam nije bila u planu...'

Trudna je Alis Adaktar (42), majka Adama Adaktara, te jedna od reality zvijezda srpskog showa 'Adaktarovi'. Podijelila je nekoliko fotografija i videozapisa s trbuščićem u prvom planu.

-Već duže vrijeme slušam mnogo ljudi koji me savjetuju (iz najbolje namjere) što treba uraditi sa svojim životom, kako bi trebala postupiti i što bi oni napravili da su na mom mjestu. Ali nisu. Što je za nekoga propast, za nekoga je radost - započela je Alis na Instagramu.

Foto: Instagram/Alis Adaktar

- Da, imam ovoliko godina i da, odlučila sam zadržati ovu trudnoću, koju nisam planirala, ali život je često nepredvidiv - napisala je Alis te dodala:

- Donijela sam odluku za koju osjećam da je ispravna, jer ja upravljam svojim životom, ne zanima me tuđe mišljenje, a tko me trebao podržati, podržao me je. Hvala svima koji ste uz mene.

Foto: Instagram/Alis Adaktar

Alis dosad nikada nije pokazala partnera u javnosti, a jednom prilikom je njezina sestra Vanja istaknula da se njihovi muževi 'guše u nekom zagađenom zraku.

Foto: Instagram/Alis Adaktar

