Trumpov čovjek kritizirao žene bez djece, Jennifer Aniston: 'Ne mogu. Molim se za vašu kćer...'

Američki senator J.D.-a Vance, kojeg je Donald Trump izabrao za svojeg potpredsjedničkog kandidata, 2021. godine je izjavio da su žene poput Kamale Harris, koje nisu rodile djecu, "žene koje imaju mačke i koje su nesretne sa svojim životima".

FILE PHOTO: Former U.S. President Trump holds a rally in Ohio | Foto: GAELEN MORSE/REUTERS

Ovih dana ta se izjava proširila X-om, a glumica Jennifer Aniston ju je prokomentirala.

- Stvarno ne mogu vjerovati da ovo dolazi od potencijalnog potpredsjednika Sjedinjenih Država. Sve što mogu reći, gospodine Vance, da se molim da tvoja kći bude dovoljno sretna da rodi vlastitu djecu jednog dana. Nadam se da se neće morati okrenuti IVF-u kao drugoj opciji. Zato što joj i to pokušavaš oduzeti - poručila mu je glumica.

Murder Mystery Premiere - Los Angeles | Foto: O'Connor/Press Association/PIXSELL

Aniston je ranije pokušavala ostati trudna pomoću umjetne oplodnje, ali nažalost, bezuspješno. Glumica je ranije rekla da joj je bilo teško čitati sve glasine o tome kako ne želi imati djecu.

- Sve godine i godine nagađanja... Bilo je stvarno teško. Prolazila sam kroz IVF, pila kineske čajeve, ma što god hoćete. Radila sam na tome. Sve bih dala da mi je netko rekao: 'Zamrzni svoje jajne stanice. Učini si uslugu - rekla je.

Vance je u intervjuu iz 2021. godine, koji se sada širi internetom, gostovao na Fox Newsu. Rekao je da "SAD-om upravljaju žene koje nemaju djecu, a imaju mačke i koje su nesretne zbog svojih života i izbora koje su donijele, pa žele i ostatak zemlje učiniti nesretnim". Tad je spomenuo Kamalu Harris, koja se sad natječe za predsjedničko mjesto nakon što se predsjednik Joe Biden povukao iz predsjedničke utrke 2024.

Foto: Instagram

- To je samo činjenica - pogledajte Kamalu Harris, Petea Buttigiega, Alexandriju Ocasio-Cortez. Cijelu budućnost demokrata kontroliraju ljudi bez djece - rekao je.

Harris je maćeha dvoje djece svoga supruga, Douga Emhoffa, sina Colea (29) i kćeri Elle (25). Vance i njegova supruga Usha roditelji su pak troje djece, sinova Ewana (6) i Viveka (4) te kćeri Mirabel (2).