Joshua Kushner (33) vjenčao se prije pola godine sa izabranicom srca svoga Viktorijinom anđelicom, manekenkom Karlie Kloss (26) s kojom je prije vjenčanja bio u vezi šest godina. Zaljubljeni par bio je presretan što je svoju dugogodišnju ljubav napokon okrunio brakom.

No presretna nije bila njegova bogata obitelj, posebice njegovi roditelji Charles i Seryl Kushner te njegov stariji brat Jared, suprug Ivanke Trump.

Smatraju je nedostojnom njihovog sina

Omraženu snahu Karlie su upoznali tek neposredno prije vjenčanja i to tek nakon što se preobratila na židovstvo. Naime, godinama nisu prihvaćali slavnu manekenku i bivšu Victoria's Secret anđelicu.

Obitelji Kushner smetalo je što Karlie nije Židovka, iako to nije bila ni Trumpova kćer koja se također preobratila prije vjenčanja na židovstvo. No o Ivanki Trump imali su pozitivno mišljenje, a Karlie im nikad nije bila dovoljno dobra za mlađeg sina. Cijela obitelj o Joshuovoj izabranici godinama je govorila ružne stvari iza leđa i nadali se da će on ipak na kraju ostavit manekenku.

Foto: PA/PIXSELL, Reuters/PIXSELL Ivanka Trump i suprug Jared Kushner



S izborom mlađeg brata nije se slagao ni brat Jared. On je jednom prilikom rekao kako Karlie nije "previše pametna" te da je "shiksa", što je pogrdni židovski naziv za žene koje nisu židovke. Znao je čak i pričati kako će se njegova obitelj sigurno pobrinuti da ih odvoje.

Karlie kao 'persona non grata'

Joshua Kushner inače je tehnološki investitor, osnivač i vlasnik tvrtke Thrive Capital, suosnivač Oscar Healtha te 'teži' više od 100 milijuna dolara. Kloss vodi show Project Runway i osnivačica je škole Kode with Klossy. Zaštitno je lice niza brendova kao što su Swarovski, Adidas, Estée Lauder i Carolina Herrera..

No unatoč njenom uspjehu u modnom svijetu židovska obitelj milijardera smatrala je kako će im 'model za donje rublje' upropastiti lozu, pa su Karlie bili zabranjeni dolasci na obiteljska okupljanja.

Joshua je više puta stao u njezinu obranu, no uzalud. Sve godine njihove veze nisu je htjeli upoznati. Kad je Joshua rekao obitelji kako se njegova veza ne razlikuje previše od one njegovog brata s Ivankom Trump, roditelji su mu rekli:

- Ne uspoređuj njih dvije. Ivanka je drugo, ona ima Trumpovu krv. Pohađala je prestižni fakultet i bogata je nasljednica. Karlie je iz predgrađa te nikada nije pohađala fakultet - rekli su mu tada.

Foto: Michael Kappeler/DPA/PIXSELL

No, ipak ih nisu uspjeli razdvojiti. Par se vjenčao u listopadu prošle godine. Intimna ceremonija s osamdesetak gostiju održana je u New Yorku. Roditelji su unatoč protivljenju sinovom izboru supruge došli na vjenčanje, a došla su i Ivanka Trump i Jared.

Joshuova i Jaredova majka Seryl Kushner kazala je da je brak njezinog sina sa manekenkom njezin 'najveći neuspjeh'.

'Očekujemo da napraviš ono što je ispravno'

Otac Charles Kushner navodno se svim silama trudio natjerati sina da ostavi manekenku, pa je tijekom večere, organizirane u siječnju 2017. povodom Trumpove inauguracije, sina upozorio riječima: 'Očekujemo od tebe da napraviš ono što je ispravno. Osoba s kojom si nije prava osoba za tebe.'

Foto: Profimedia Karlie i Joshua u šetnji New Yorkom prošle godine

Svi ti detalji otkriveni su u najnovijoj knjizi Vicky Ward 'Kushner, Inc.: Greed. Ambition. Corruption. The Extraordinary Story of Jared Kushner and Ivanka Trump'.

Nakon što je nedavno priča o netrpeljivosti Kushnerovih prema novoj snahi izašla u javnost, Joshua i Karlie viđeni su u New Yorku smrknutih lica. On se trudio razgovarati sa suprugom, no ona je čitavo vrijeme ljutito gledala na mobitel.

Pratite nas na našem Instagram profilu!