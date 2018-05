Trumpova snaha bila u vezi s članom bande: Prodavali travu

Vanessa Trump bila je slomljena kada sam završio u zatvoru. Prvi put kada me posjetila, plakala je, ispričao je Valentin Rivera (40) za američki portal Page Six. Rivera je bivši dečko Vanesse Trump (40), supruge biznismena Donalda Trumpa Jr. (40) koji je sin američkog predsjednika Donalda Trumpa (71). Vanessa, koja se razvodi od Trumpa Jr., u srednjoj školi je bila u vezi s članom nasilne bande Latin King kojem je pomagala s njegovim ilegalnim poslovima.

Foto: YouTube screenshot

- Vozila me je kako bih dostavio travu s ilegalnim oružjem skrivenim u kabrioletu i više od jednom je izgovorila ime svog oca odvjetnika kako bi nas izvukla iz nevolje. Ako bi nas policija zaustavila, rekla bi tko joj je otac i pustili bi nas - rekao je Rivera koji je upoznao Vanessu kad ju je u školi pogodio vodenim balonom.

Ona ga je prijavila za neprimjereno ponašanje i završio je kod ravnatelja, a sreli su se kad se nekoliko godina kasnije kad se vratio kući iz maloljetničkog zatvora na zabavi u njezinoj kući. Vanessa je tada zamolila Riveru i njegove prijatelje da joj pomognu s nekom djecom koja su, kako on kaže, uzrokovala nevolje.

Foto: MIKE SEGAR/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

- Krali su stvari iz kuće i mi smo ih pretražili. Tako smo opet počeli pričati - ispričao je Rivera. Brzo su prohodali, no godinu kasnije njega su uhitili zbog napada te je morao odslužiti 16 mjeseci zatvorske kazne na otoku Rikers. Vanessa ga je tamo nekoliko puta posjetila s Riverinom majkom i prvi put je plakala, a s vremenom se par navikao na njihov odnos.

Foto: JONATHAN ERNST/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

- Samo me je dva puta posjetila jer joj je majka zabranila da to čini - rekao je Rivera. Vanessa, čija je majka vodila Bonnie Haydon vodila agenciju za modele, je pisala Riveri koji je u zatvoru postao član Latin Kingsa, navodno trenutačno najveće hispanske bande na svijetu.

- Nekoliko tučnjava, nekoliko kasapljenja te sam postao poznat kao opasan tip - istaknuo je Rivera. Nakon što je izašao iz zatvora, on i Vanessa su i dalje bili jako zaljubljeni te su razgovarali o vjenčanju i djeci. Rekla mu je da želi imati petero djece što je i ostvarila s Trumpom Jr. Rivera ne želi reći što je točno radio u bandi, no ističe da je 'odradio stvari koje su morale biti odrađene'. Kao član Latin Kingsa je pomagao beskućnicima, a kaže da je Vanessa brinula zbog njegovih kriminalnih aktivnosti.

Foto: YouTube screenshot

- Kada je vidjela koliku sam moć dobio, postalo joj je to u redu - kaže Rivera kojeg je Vanessa redovito vozila na sastanke bande po cijelom New Yorku. Dodao je kako nije smjela s njime ići unutra jer nije bila članica, no to joj nije smetalo.

- Bila je fascinirana. Bili smo djeca. Voljela je ulični život u to vrijeme. Voljela je taj tip okoline, biti oko članova bande i slično - ispričao je Rivera. Često je čekao Vanessu ispred škole, a tvrdi kako joj se sviđala pozornost koju je dobivala zbog veze s njime. Ističe i kako je postala bezobraznija i bahatija družeći se s njime i njegovim prijateljima iz bande te se nekoliko potukla s drugim djevojkama.

Foto: FRED PROUSER/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

- Bila je jako ljubomorna i voljela je pokazivati da sam ja njezin muškarac - pojasnio je Rivera koji je prekinuo petogodišnju vezu s Vanessom 1998. kada je saznao da ga vara s glumcem Leonardom DiCaprijem (43). Prijatelji iz bande su ga zafrkavali zbog toga, a on se osjeća poniženo i razmišljao je da se osveti DiCapriju. Tjedan dana nakon prekida Riveru je uhitio FBI jer je bio kriminalne organizacije, ali i za ubojstvo iz nemara jer je slučajno upucao prijatelja dok se zafrkavao s pištoljem.

Foto: YouTube screenshot

Rivera je promijenio svoj život 2013. kada je postao neaktivan u bandi Latin Kings i trenutačno razvozi starije ljude k liječniku. Ističe da nije fan predsjednika Trumpa i kako je Vanessa bila njegova prva ljubav unatoč teškom prekidu.

- Sretan sam zbog njega što ima petoro lijepe djece i što joj ide u životu - zaključio je Rivera. Vanessa s mužem Donaldom Jr. od kojeg se razvodi sinove Donalda III (9), Tristana Milosa (6), Spencera Fredericka (5) te kćeri Kai Madison (10) i Chloe Sophie (3).