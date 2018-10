Trumpovi suradnici su bijesni: 'Bojkotirajte Melanijin striptiz'

Reper Clifford Joseph Harris Jr. (38), poznatiji kao T.I., uvrijedio je Kanyea Westa (41) i prvu američku damu Melaniju Trump (48) u videospotu u kojem žena nalik njoj izvodi striptiz u Ovalnom uredu Bijele kuće.

- Kako to može biti prihvatljivo? Odvratno. Bojkotirajte - napisala je na Twitteru Stephanie Grisham, glasnogovornica Melanije Trump i pozvala na bojkot spota.

Međutim, videospot je objavljen u petak kada ga je reper postavio na svome računu Twitter, a odgledalo ga je dosad 8,5 milijun ljudi.

POGLEDAJTE VIDEO:

T.I. se u spotu pojavljuje kao pripadnik sigurnosti i promatra kako Donald Trump napušta Bijelu kuću helikopterom, a zatim se u Ovalnom uredu nalazi sa ženom nalik Melaniji Trump. Žena je odjevena samo u sako kakav je u lipnju nosila Melania Trump s natpisom na leđima 'I really don't care, do u?' (Baš me briga, a tebe?)

Foto: KEVIN LAMARQUE/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Žena u spotu zatim skida svoj sako i gola sjeda za radni stol predsjednika za kojem je već T.I. te zajedno razbijaju sve po Bijeloj kući. Spotom je reper želio promovirati svoj novim album 'Dime Trap', ali također i obračunati se s drugim reperom i bivšim prijateljem, Kanyeom Westom pa se koristio medijski jako popularnom snimkom susreta Trumpa i Westa u Bijeloj kući.

Foto: Pixsell/kolaž

'Dragi 45', napisao je T.I na adresu 45. predsjednika Sjedinjenih Država u uvodu svog tvita - 'Ja nisam Kanye'.

Dan ranije, reper T.I. je prozvao Kanyea Westa s kojim je pjevao na koncertu napisavši 'sramim se što sam uopće surađivao s njim'.

Foto: /Press Association/PIXSELL

LJUDI POVRAĆAJU I NE MOGU SPAVATI: Zbog ove nove horor serije ljudi su se počeli žaliti!

TOTALNI JOOMBOOS: Najveći YouTube spektakl u Europi!

21.10. Arena Zagreb postaje središte YouTube scene! Dovodimo najjačeg svjetskog youtubera KSI-a i više od 50 najpopularnijih regionalnih YouTube zvijezda.

Navala za kartama je ogromna, pa požuri i kupi karte na totalni.joomboos.hr prije nego što se rasprodaju!