Idemo staviti u kuću nekoliko mladih ljudi. Ali ne običnih. Tražimo konfliktne, bez previše morala i pameti. I da se vole svlačiti i divljati pred kamerama. I nek budu talijanskog podrijetla.... Tako je vjerojatno nekako izgledao sastanak u MTV-u 2009. godine kad je odlučeno da "Jersey Shore" kreće se emitiranjem...

Bio je to samo jedan od bezbroj realityja koji se u to vrijeme emitirao i nitko, baš nitko, nije očekivao da će ovaj show postići toliki uspjeh i podignuti toliko prašine. Ali je. Pa je show postao i kulturni fenomen. Proučavalo ga se na fakultetima, posvećivala su mu se istraživanja, o njegovom utjecaju na mlade se pisalo na sve strane po medijima... Većina ga je mrzila, ali su ga svejedno gledali. Bilo im je teško odvojiti pogled i sekundu od ekrana jer svaka sekunda ovdje je bila eksplozivna. Bilo da je riječ o tučnjavi, preljubu, pretjeranom konzumiranju alkohola... Stalno se događalo nešto suludo. I publika se nije mogla zasititi. Od emitiranja prve epizode prošlo je više od 12 godina, a mi vam donosimo pregled života kandidata nakon showa.

Paul DelVecchio "Pauly D"

Javila mi se ekipa s MTV-a i rekla da im se sviđa moj "look". Pitali su me mogu li me jedan dan pratiti u mojim dnevnim aktivnostima i ja sam pristao. Odveo sam ih u teretanu u kojoj vježbam, u solarij koji odlazim i klubove koje posjećujem i šest mjeseci kasnije pozvali su me da se pridružim showu, otkrio je Pauly D kako je sve počelo. U showu je bio sklon ispadima bijesa, ali i šalama, nakon njega se smirio. Postao je otac i surađivao s velikim imenima glazbene industrije poput 50 centa & Britney Spears. Njegov look često se nalazi u izborima najgorih u povijesti televizije, ali on, po vlastitim riječima, ne bi ništa promijenio na sebi. Danas dobro zarađuje kao DJ, a na Instagramu ga prati skoro pet milijuna ljudi.

Nicole Polizzi "Snooki"

Prva prava drama u showu vezana je uz Snooki, koju je jedan muškarac udario šakom u glavu dok je ekipa Jersey Shorea partijala. Kasnije je imala manjih problema sa zakonom, sudac koji ju je osudio nazvao ju je "Lošom kopijom Lindsay Lohan", ali cijela ta strka sa zakonom dobro je došla Snooki. U posljednjoj sezoni showa zarađivala je nevjerojatnih milijun kuna po epizodi. Danas je ponosna majka troje djece i ostala je u svijetu showbizza. Njezin lik pojavio se i u South Parku, kad je pokušala seksualno napastovati dječake derući se "Snookie wants smush-smush". Na Instagramu je prati 15 milijuna ljudi.

Ronnie Ortiz-Magro

Ovaj nabildani mladić gradio je karijeru u tržištu nekretnina tijekom tjedna, a vikendom je "zatvarao klubove". I kad mu je došao poziv da sudjeluje u showu, nije se puno mislio. Tamo je ostao poznat po brojnim svađama, kako s muškim, tako i sa ženskim dijelom natjecatelja, a nakon showa sve mu je krenulo nizbrdo.... Bivša supruga, s kojom ima dijete, 2017. godine optužila ga je za fizičko nasilje, kao i on nju. Nekoliko puta u njihovu domu reagirala je policija. Prije dvije godine završio je u zdravstvenoj ustanovi gdje se liječio od alkohola i depresije. Ali bezuspješno. I iduća djevojka optužila ga je za fizičko nasilje, osuđen je na uvjetnu kaznu, a danas tvrdi da se smirio...

Jennifer Farley "JWoww"

U show je ušla kao zauzeta djevojka, ali vezu u vanjskom svijetu brzo je zaboravila u naručju svojeg kolege iz showa Paulyja. Nakon showa nastavila je karijeru u svijetu showbizza, udala se i razvela, ali tu nije bio kraj njezinim kontroverzama. Jedan bivši dečko tražio je od nje 25.000 dolara da medijima ne otkrije njihove privatne snimke, zbog čega je uhićen i osuđen. Danas je u sretnoj vezi s američkim hrvačem Zackom Carpinellom.

Vinny Guadagnino

Iako u showu nije bio najčednija osoba, nakon njega Vinny je svoj život doveo u red.Kasnije je imao svoj talk-show, pokrenuo je kampanju protiv zlostavljanja u školi, plesao je u sklopu muške striptiz skupine "Chippendales", pojavljivao se u serijama i filmovima. Namjerava ostati u svijetu showbizza i veliki je pobornik LGBT prava.

Samantha Giacola "Sami"

U srednjoj je bila uspješna u svim sportovima u kojima se natjecala, upisala je i studij sociologije, usput je igrala 'desetku' za ekipu fakulteta u nogometu, ali onda je došao poziv u show i ubrzo su sport i obrazovanje pali u drugi plan...U showu se spetljala s Ronniejem, ali ta veza nije potrajala. Fanove showa iznenadila je kad je odbila povratak u show 2017. godine navodeći kako je "sad na drugom mjestu, u drugom svijetu, daleko od medija, posvećena privatnom biznisu i obitelji". Iako ih je nekad obožavala, danas Sammi prezire kamere...

Michael Sorrentino "The Situation"

U show je ušao zbog besparice. Radio je u jednom dućanu, dobio otkaz, počeo raditi kao model za donje rublje i uskoro mu je stigao poziv koji mu je promijenio život. Iako ga je većina publike smatrala "najglupljim natjecateljem" Mike je nakon showa najbolje zarađivao od svih kandidata. Tako je 2010. godine sa zaradom od pet milijuna dolara bio 2. najplaćenija reality zvijezda u SAD-u, odmah nakon Kim Kardashian. Kasnije je ipak naišao na probleme. Prvo je razvio ovisnost o tabletama protiv bolova, zatim ga je policija privela zbog tučnjave s bratom,a onda je s istim tim bratom optužen za poreznu prijevaru. Ukupno je otkriveno da nije platio skoro devet milijuna dolara poreza. Nagodio se s tužiteljstvom i proveo je devet mjeseci u zatvoru. U međuvremenu se oženio i postao otac te je obećao da je gotov s problemima sa zakonom.

Angelina Pivarnick

I ona je ušla u kuću zauzeta, ali i ona je dečka brzo prevarila. Dok je sudjelovala u showu bila je poznata po brojnim svađama s ukućanima, a često je sebe nazivala "Kim Kardashian Staten Islanda". Pokušala je ostati u svijetu showbizza nakon odlaska iz showa u 2. sezoni, izbacila je pjesmu, sudjelovala u svakoj emisiji u koju su je pozvali, a danas je daleko od svega toga. Ostalim ukućanima je bila najmanje drag kandidat, a njezino mjesto nakon odlaska iz showa zauzela je Deena Nicole.