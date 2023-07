Turci ga pljuju, Talijani ponosni: Can Yaman ne izlazi iz kreveta za iznos manji od 50.000 eura

Zvijezda o kojoj bruje svi turski mediji. Koju godinu unatrag i svjetski. Daju mu malo bogatstvo samo da se kao gost pojavi u nekoj emisiji. Trenutačno ga gledamo na RTL-u u seriji 'Pun mjesec'. On je Can Yaman (33), zvijezda turskoga glumišta. Proslavio se serijom 'Gospodin pogrešni' pa je uslijedila 'Sanjalica'. U Italiji je briljirao ulogom u seriji 'Purpurna kao more', a njegovi obožavatelji s nestrpljenjem očekuju 'El Turco' na Disney+.