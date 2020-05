Turčin 'poludio' za Karleušom: Zbog nje ga ostavila zaručnica Ma on se ne 'skida' s Jeleninog Instagrama. Sandri je odmah bilo jasno kako je on 'izgubio' glavu za srpskom pjevačicom. On zna kako je Jelena jako popularna širom Europe, ispričao je izvor blizak paru