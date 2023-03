Turneja u čast Jonu Lordu je krenula iz Bukurešta i dolazi u Sarajevo, Zagreb i Ljubljanu

U Bukureštu je u srijedu, 15.ožujka održan prvi koncert velike 'Jon Lord’s Concerto' turneje posvećene glazbi jednog od najutjecajnijih glazbenika prošlog stoljeća i osnivača legendarne grupe Deep Purple.

Bruce Dickinson (Iron Maiden), John O’Hara (Jethro Tull), Tanya O’Callaghan (Whitesnake), Kaitner Z Doka (Jon Lord, Ian Paice, Don Airey), Bernhard Welz (Jon Lord, Ian Paice, Don Airey) uz čuvenog dirigenta Paul Manna (Deep Purple, London Symphony Orchestra) i Bucharest Film Orchestra izveli su dvosatnu poslasticu za sve ljubitelje klasične glazbe i rocka.

Foto: PROMO

Ovacije publike koje su uslijedile na kraju jedinstvene predstave i izvedbe glazbenog remek djela u kojem se majstorskim umijećem autora i izvedbom muzičara najviše svjetske klase spajaju utjecaji velikih “starih” skladatelja i moderne, popularne umjetnosti, nagovijestile su europsku i južno-američku turneju.

Foto: PROMO

Ovoga vikenda Sofija će imati priliku čak dvije večeri zaredom uživati u društvu svjetske glazbene elite, a 22. ožujka nakon gotovo trideset godina Bruce Dickinson će zapjevati u Sarajevu.

Concerto 24. ožujka dolazi u zagrebačku Cibonu, a 25. ožujka u Cankarjev dom u Ljubljani. Europska turneja završava u češkom Olomoucu i nakon toga seli na južno-američki kontinent.

Foto: PROMO

Set lista sarajevskog, zagrebačkog i ljubljanskog koncerta koje organizira tvrtka Music Time predvođena Tomislavom Kašljevićem, sastoji se od sva tri stavka Concerto For Group And Orchestra, dijelova Sarabande (drugog Lordovog solo albuma), najvećih hitova Deep Purplea: Smoke On The Water, Perfect Strangers, When A Blind Man Cries, Hush, Pictures of Home te orkestralne premijere hitova Brucea Dickinsona Jerusalem i Teers Of The Dragon. Sve izvedbe sadržavat će potpuni orkestralni aranžman kojeg će izvesti 74 glazbenika Zagrebačke filharmonije.

Foto: PROMO

