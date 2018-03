Turski zavodnik se oženio 20 godina mlađom: Stiže i sinčić

U potrazi sam za novim uzbuđenjima i užicima. Možda zbog toga želim imati obitelj. Ne znam kako je to. Ne znam je li dobro, loše, problematično ili sjajno, rekao je jednom glumac Özcan Deniz (45) poznat po glavnim ulogama u sapunicama 'Crna ruža', 'Sudbina' te najnovijoj 'Istanbulska nevjesta'.

Foto: Instagram

Özcan se oženio svojom zaručnicom, manekenkom Feyzom Aktan (25), pišu turski mediji. Par se navodno vjenčao na privatnoj, manjoj ceremoniji u luksuznoj vili 8. ožujka, na Dan žena, a veliku proslavu će imati početkom ljeta kada glumac završi sa snimanjem serije 'Istanbulska nevjesta' u kojoj trenutačno igra. Feyza je na svadbi nosila bijelu, elegantnu haljinu jer nije htjela raskošnu vjenčanicu.

- Sama sam izabrala svoj život. Hvala što si odabrao biti dio njega - napisala je manekenka na društvenoj mreži pokraj fotografije s vjenčanja. Özcanova supruga je u osmom mjesecu trudnoće i par je prema pisanju turskih medija, sina odlučio nazvati Kuzej.

Novopečeni supružnici ne planiraju sada ići na medeni mjesec nego su to odgodili za razdoblje kada im se rodi sin. Özcan je jedan od najplaćenijih i najpopularnijih turskih glumaca, a navodno za svaku epizodu 'Istanbulske nevjeste' dobije po 30.000 eura. (oko 223.000 kuna).

A post shared by Özcan Deniz (@ozcandeniz) on Jul 24, 2017 at 9:13am PDT

Par je u vezi godinu dana i htjeli su se vjenčati u studenom prošle godine, no Özcan je dobio upalu pluća pa su to morali odgoditi. Zbog bolesti je nakratko morao prekinuti i snimanje sapunice. Glumac se bavi i glazbom od devete godine života te je do sada objavio 11 albuma. Prva sapunica koju je snimio je 'Bilo jednom u Otomanskom carstvu', a kružile su glasine da zapravo voli muškarce no zbog karijere to mora tajiti, iako je bio u braku s glumicom Handan Deniz.

Foto: Instagram - To su prazne priče. Osim toga, riječ je o osjetljivoj temi koja je kao medalja s dvije strane. Trebao bih odgovoriti tako da ne uvrijedim gay zajednicu a da pritom ne zapadnem u mačističke priče. Evo da zadovoljim sve, mogu samo reći da nisam homoseksualac - objasnio je Deniz. Tada je istakuo da nije u ljubavi pretjerano sretan i kako je odlučio kako više neće biti u vezi u koju ne vjeruje da će trajati.