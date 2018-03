Tutić se 'skamenio' kada je Severina pjevala 'Mala je dala'

Dani ponosa i slave, tako bi se najkraće i najtočnije mogla opisati peta dodjela Porina u Rovinju 1998., kad su glazbenici izgarali od želje da na bilo koji način budu dio tog spektakla.

Porin je tih godina bio hrvatski Grammy. Svi su glazbenici željeli dobiti statuicu koju je izradio Ivica Propadalo. Za prvih pet dodjela diskografske nagrade u Opatiji, Rovinju ili Makarskoj glazbenici su tjednima unaprijed smišljali što će odjenuti. Snažno se i iskreno pljeskalo dobitnicima.

Foto: Sinisa Hancic/PIXSELL

Iz Rovinja su se s kipićima te godine kući vratili Darko Rundek koji je za 'Apokalipso' dobio Porin za hit godine, za pjesmu godine i za najbolju mušku vokalnu izvedbu. 'Fred Astaire', album Pips, Chips & Videoclipsa, nagrađen je albumom godine, a najbolji rock album bio je 'S vremena na vrijeme' Prljavoga kazališta.

Najbolji pop album bio je 'Personality' Nine Badrić, a pjevačica je dobila kipić i za najbolju žensku vokalnu izvedbu. Najbolji album zabavne glazbe 1998. bio je 'Ministarstvo straha' Arsena Dedića, a najbolji album alternativne rock glazbe 'Život uživo' grupe Majke. Porinovska priča počela je 1993. na Đoserovome memorijalu uz čavrljanje na kavi.

Foto: Sinisa Hancic/PIXSELL

- Marija Nemčić, Đelo Hadžiselimović i ja smo razgovarali o toj nagradi, dogovorili se, a kad sam se vratio u Zagreb, s tom sam idejom otišao Siniši Škarici - prisjeća se Zrinko Tutić, jedan od osnivača Porina. Škarica ga je uputio na pokojnog Dražena Vrdoljaka i ideju o Porinu su realizirali 1994.

Foto: Sinisa Hancic/PIXSELL U backstageu se kladilo tko će dobiti Porin

- Tih prvih godina puno smo sastančili jer smo htjeli da sve bude na nivou, uvijek poboljšano i da ljudi počnu shvaćati da je to ozbiljna nagrada - priča Tutić.

Glazbenici su doista isprva zavoljeli Porin. Bila je stvar prestiža vratiti se kući s kipićem i mnogi će i danas reći da je tih prvih godina bio ugledniji nego ikad. Nagradu za životno djelo te 1998. dobili su pokojni skladatelj i dirigent Milko Kelemen te Zdenko Runjić koji je iza sebe ostavio više stotina vječnih skladbi.

Foto: Sinisa Hancic/PIXSELL

- Na svečanoj dodjeli hrvatskih diskografskih nagrada u Rovinju uručili su mi Porin za sveukupan doprinos hrvatskoj zabavnoj glazbi. Kad su me obavijestili o izboru, rekao sam da još nije vrijeme jer sam smatrao da ovakvu nagradu treba primiti netko od kolega čiji je opus, za razliku od mog, zaokružen. Ja ću još pisati, nadam se uspješno kao do sada - rekao je tada Zdenko Runjić.

Foto: Sinisa Hancic/PIXSELL Danijela Martinović u show programu sve je digla na noge

No kad je izašao na pozornicu, pljesak nije prestajao. Glazbenici su tako počastili skladatelja zaslužnog za mnoge divne pjesme, ali i karijere mnogih pjevača. Dok je Zdenko hodao prema pozornici, dvorana je bila na nogama i aplaudirala nježnom velikanu. Estrada i danas prepričava kako je, u noći kad mu je kći Ivana dolazila na svijet, tata Zdenko napisao posebnu pjesmu - 'Ključ života'.

Foto: Sinisa Hancic/PIXSELL

Stigao je pred rodilište i zapjevao je pod prozorom. Posvetio ju je svojoj novorođenoj bebi i supruzi Vedrani. Kad je Oliver Dragojević na Porinu zapjevao 'Galeba', iza njega su se na videozidu redale slike Dalmacije, zaleđa, otoka, mora, dupina...

Foto: Sinisa Hancic/PIXSELL Prljavci su dobili Porin za rock album godine

- Muškarac muškarcu nikad ne izjavljuje ljubav. Barem ne na javnome mjestu. Ja ću sad to ipak učiniti jer to je čovjek koji je hrvatsku glazbu uzdignuo do savršenstva - rekao je s pozornice Oliver i pozvao Zdenka Runjića k sebi.

Foto: Sinisa Hancic/PIXSELL

Slušajući Oliverova 'Galeba', mnogi su se prisjetili da je Neil Diamond nudio Runjiću milijun dolara da mu prepusti prava za 'Galeba' za svjetsko tržište. Zdenko je tu ponudu odbio. Kad je Runjić vratio mikrofon Oliveru i malo se odmaknuo, zaorila se 'Skalinada', a Oliver pozvao prvo Petra Grašu pa Dina Dvornika da mu se pridruže. S njima je pjevala cijela dvorana. Atmosfera je ponijela i Zdenka Runjića, koji je guštao na pozornici.

Foto: Sinisa Hancic/PIXSELL Uz pratnju Telefon Blues Banda na Porinu su pjevali Josipa Lisac i Gibonni

Grašo, Oliver i Dino te su večeri napravi vlastiti mali show. Dok je Oliver pjevao 'Vjeruj u ljubav', Dino je ubacio 'i u seks'. Dvornik je nešto šapnuo Oliveru dok je ovaj pjevao pa je u jednom trenutku 'morski vuk', pjevajući, umalo puknuo od smijeha. Svi glazbenici koji su te večeri bili u dvorani ustali su od svojih stolova i na pozornici zapjevali s njima. I dok je estrada pjevala 'Vjeruj u ljubav', Zdenko Runjić podizao je Porina, susprežući suze.

Foto: Sinisa Hancic/PIXSELL

Pokraj njega su stajale Danijela Martinović i Žuži Jelinek. Organizatori su se tih godina brinuli o svakom detalju, a na pozornicu su mogla samo najveća imena hrvatske glazbe. Te 1998. Petar Grašo pojavio se u kožnatom kaputu i bijeloj majici te zapjevao svoj megahit 'Volim i postojim' iz 1997. Zahvaljujući albumu 'Mjesec iznad oblaka', imao je čak šest nominacija, a nije osvojio nijednu nagradu. Tada je bio mladi izvođač i ta nepravda ga je zaboljela.

Foto: Sinisa Hancic/PIXSELL Opušteni Emilija Kokić i Davor Gobac u backstageu

- Bojao sam se tada da će to utjecati na moju glazbenu karijeru. Mnogo godina poslije dobro znam da zlatne tiraže i interes publike ne moraju imati veze s dobitnicima Porina jer te nagrade očito nisu relevantne ni za čiju karijeru. Uz nekoliko iznimki, kazao bih da je dobivanje Porina tek usputna i ne previše važna stanica koja me ne zanima - rekao je svojedobno Grašo. Snažan pljesak te 1998. dobio je i Kemal Monteno kad se na pozornici pridružio Borisu Novkoviću i u duetu zapjevao njegovu 'Daleko'.

Foto: Sinisa Hancic/PIXSELL Dino Dvornik i Goran Bare zabavljali su se u publici

- U svijetu glazbe i biznisa osobito su cijenjeni autori posebnih stilova, predvodnici novih glazbenih stilova. Svi bi ga htjeli u svojim redovima jer on je zlatnik hrvatske glazbe - rekao je jedan od prezentera Oliver Mlakar te najavio Gibonnija. U svijetlom odijelu i bijeloj košulji Gibo se popeo na pozornici i zapjevao 'Dobre jude'. Bio je nagrađen ovacijama. Kolege glazbenike dojmila se i Vannina izvedba Gibonnijeve 'Tempere' kojoj su u aplaudiranju prednjačili momci iz Parnog valjka.

Foto: Sinisa Hancic/PIXSELL Hrvatska javnost prvi je put upoznala Mineu kad je 1995. na Dori otpjevala ‘Good Boy’

Pjevači zabavne glazbe, odnosno kraljevi svih fešti i veselica, došli su na svoje tek kad je 2011. Jelena Rozga osvojila Porin za 'Bižuteriju'. Prije toga Jasmin Stavros, Maja Šuput, Danijela Martinović, Magazin i slični izvođači o Porinu su mogli samo sanjati. Samo je Dražen Zečić 1999. dobio Porin za 'Nitko nema dva života' u kategoriji najbolji album zabavne glazbe. Ni on, rekao je poslije, ne zna kako se to dogodilo.

Foto: Sinisa Hancic/PIXSELL Na petoj dodjeli Porina u Rovinju glumci predstave “Izbacivači” Teatra Exit Sreten Mokrović, Marijo Mirković, Tarik Filipović i Rene Bitorajac u svom su stilu najavljivali pobjednike

Neki pamte veselje, drugi gorčinu, ali većina tih glazbenika i 20 godina poslije rado se sjeti dana kad za Porin nikad nije bilo dovoljno mjesta. Porin se u petak, 23. ožujka dodjeljuje u Splitu, a voditelji su Iva Šulentić i Ivan Vukušić. Voditeljicu s najduljim porinovskim stažom, Danielu Trbović, gledat ćemo kao prezentericu.

Foto: Sinisa Hancic/PIXSELL

- Veselim se iću, piću i krvoproliću. Dugo nisam bila u Splitu pa će mi ovo biti kao mali maturalac - kaže Daniela, koja je u 25 godina dodjelu Porina vodila sedam puta. Svake godine, dodaje, bile su iznimno jake pripreme, ali i veselje zbog dobro odrađenog posla i kasnijeg druženja.

- Tijekom mojih sedam godina vođenja Porina promijenila sam mnoge muškarce, kreatore, frizere i gradove. U mom slučaju vrijedi ona ‘samo mijena stalna jest’ - rekla je Daniela.

Severina je ostala zapamćena na Porinu 2002. u Dubrovniku. Uživo je izvela pjesmu 'Mala je dala'. Dok je pjevala, gledala je u Zrinka Tutića koji je sjedio u prvom redu gledališta i u posljednjem trenutku promijenila riječi pjesme. Bio je to potez kakav se rijetko tko usudi napraviti. Nekoliko godina prije njihova je suradnja prekinuta velikom svađom.

Foto: Sinisa Hancic/PIXSELL

- Vitar puše, ja guštiram kapućino u jednom dubrovačkom kafiću i fiksiram plavu kosu na poznatom muškom biću. Svi ga znate, glavni je na Porinovu spisku, teški foler, ušminkani rokenroler. Joj, ispast će sad da je gad, ustvari i je, ali dobro sad - pjevala je Severina skamenjenom Tutiću u prvom redu.