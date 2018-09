Tuže Brada Pitta: 'Prodao nam je kuće koje nemaju cijeli krov'

Hollywoodski glumac Brad Pitt (54) pokrenuo je svoj graditeljski projekt prije više od deset godina, a sada tuže njega i njegovu firmu kako ih je prevario prodavši im neispravne i nedovršene kuće. Zaklada pod nazivom 'Make It Right' trebala je ponovno obnoviti uništene domove pogođenih uraganom 'Katrina' prije 13 godina. Brad je već u to 'ulupao' milijune dolara te kasni s radovima više od godinu dana.

Stanovnici koji su kupili te kuće sada hoće da im Pitt plati odštetu jer, kako kažu, nije ih upozorio na opasnosti prilikom useljavanja. Napominju kako ih je prevario, prekršio ugovor te napravio niz nepravednih i nezakonitih trgovinskih postupaka. Izvori blisku glumcu rekli su da to nije istina i da se stvar preuveličava.

- On je dobro znao da se na tim kućama trebaju raditi popravci i već više od godinu dana radi na njima. Nije čekao da mu stanari kažu da krene s radovima, kada je shvatio da neke stvari nisu u skladu sa standardima, odmah se bacio na posao i već je potrošio milijune dolara na popravke - objasnio je izvor. Ipak, odvjetnik koji zastupa stanovnike ima drugu verziju priče.

- Brad je dao puno obećanja, a još uvijek ništa nije napravio, moramo nešto poduzeti - rekao je. Zgrade i kuće dizajnirali su vrhunski arhitekti, a izvješća o poteškoćama pojavila su se već krajem prošle godine. U nekim domovima propušta krov, a na nekima krov ima čak i rupe i pukotine te velike količine truleži.

Osim što ima problema na poslovnom planu, glavobolje mu zadaje i sudska parnica oko razvoda s njegovom bivšom suprugom Angelinom Jolie (43). Strahuje kako bi Angelina mogla odvesti djecu u London te da ih više nikada neće vidjeti jer glumica forsira sud da se brak okonča do kraja ove godine. Ipak, izgleda da se Jolie malo 'smekšala' jer je nedavno predložila bivšem suprugu dogovor oko skrbništva nad djecom.