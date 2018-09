Tužna Bündchen: 'Djeca su mi uživala samo u lijevoj dojki...'

Jedna od najuspješnijih modela na svijetu te anđelica Victoria's Secret Gisele Bündchen (38) priznala je kako pati zbog svog tijela.

Brazilska manekenka, povremena filmska glumica i UN-ova veleposlanica dobre volje progovorila je oko odlaska pod nož te o njenoj tajni povećanja grudi u 2015. godini. Gisele je ubrzo zažalila zbog svoje odluke.

Nakon dojenja sina, Benjamina (8) i kćeri Vivian (5), dulje od 18 mjeseci, manekenka je počela osjećati da su joj dojke sve manje i nejednake.

- Uvijek su svi hvalili moje tijelo i osjećala sam kako su ta očekivanja vrlo visoka, a ja ih više nisam mogla ispuniti. Iako sam nastavila zdravo jesti i vježbati, nisam mogla promijeniti činjenicu da je oboje moje djece voljelo dojiti iz lijeve dojke što je utjecalo na njenu veličinu, pa je jedna dojka bila veća od druge. Samo sam željela imati dojke jednake veličine i da ljudi konačno prestanu to komentirati - rekla je Gisele i nastavila:

- Osjećala sam se vrlo ranjivo jer mogu raditi, mogu jesti zdravo, ali ne mogu promijeniti činjenicu da su moja djeca uživala u lijevoj dojki više nego u desnoj. Sve što sam željela je da moje grudi budu jednake i da ljudi prestanu komentirati to.

U svojoj knjizi 'Lekcije: moj put ka smislenom životu', Brazilka je ispričala kako joj je bilo nakon što se podvrgnula operaciji dojki.

- Kad sam se probudila nakon operacije, pomislila 'Što si to napravila?' Imala sam osjećaj kako sam u tijelu koje uopće ne poznajem. Zato sam cijelu godinu nosila široku odjeću jer mi je bilo nelagodno u vlastitoj koži - ispričala je manekenka, koja se proslavila 1997. kad je u toplesu nosila reviju Alexandera McQueena.

Potporu ju pruža njen suprug, američka nogometna zvijezda Tom Brady (41). Manekenka je rekla kako joj često govori: 'Volim te bez obzira na sve' i Izgledaš predivno'.

U svojoj knjizi Gisele je također napisala o svojim bitkama s duševnim bolima, objašnjavajući kako je trpjela napadaje panike.

- Imala sam divnu poziciju u svojoj karijeri i bila sam vrlo bliska sa svojom obitelji. Uvijek sam se smatrala pozitivnom osobom. Kada su mi počeli napadaji panike pitala sam se 'Zašto bih se osjećala loše?' Osjećala sam se kao da me ne smijem biti loše, rekla je Bundchen, no njena tuga ipak je prevladala.

- Ali nakon nekog vremena osjećala sam se nemoćnom. Svijet je postao sve manji i manji, nisam mogla disati, što je nastavilo moje napadaje panike, što me dovelo do 'tamnog mjesta' - ispričala je manekenka, koja je ipak pobijedila svoje ružne misli. No, danas se uspjela spasiti od tamnih misli i pobijedila samu sebe.

Manekenka je prošle godine zaradila 17,5 milijuna dolara (oko 108 milijuna kuna). S trona ju je skinula Kendall Jenner (22) i postala najbolje plaćen model na svijetu. Gisele je tu titulu držala 15 godina.

Zahvaljujući svom zanosnom tijelu ugovor s Victoriom Secret 'težak' je 25 milijuna dolara (oko 160 milijuna kuna).

