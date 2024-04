Tužne sudbine članova ABBA-e: Bjorn se uopće ne sjeća uspjeha, a Agnetha prolazila pravi pakao

Grupa ABBA prije točno 50. godine odnijela je pobjedu na Eurosongu s pjesmom 'Waterloo'. Nenametljivo su postali svjetska senzacija, a jednako tako su i nestala iz javnosti. U grupu su bili Benny Andersson (77), Björn Ulvaeus (78), Anni-Frid Lyngstad (78) i Agnetha Fältskog (74), a život ih nije mazio.

Björn ne pamti uspjeh

Tužna sudbina zadesila je jednog od osnivača grupe. Björn Kristian Ulvaeus nakon dijagnoze demencije više se ne sjeća uspomena i uspješne karijere njegove švedske grupe. Od svoje 72. godine pati od teške demencije.

Foto: Clodagh Kilcoyne/REUTERS

Tako ne pamti ni ABBA-inu pobjedu na Eurosongu. Ne sjeća se natjecanja, pobjede niti histerije koja je uslijedila. Događaje mu prepričava njegova obitelj koja je pak priču milijun puta čula od Bennyja Anderssona, 'druge glave' ABBA-e. Vrlo često proučavaju fotografije iz prošlosti, a on u čudu sluša o svojim uspjesima i avanturama

- Kao da nisam bio tamo - rekao je pjevač svojedobno.

Foto: PA

Kao tinejdžer je za 13. rođendan na poklon dobio gitaru, te je bio član grupa The Hep Stars i The Hootenanny Singers. Kroz bendove je 1966. godine upoznao i Bena Anderssona s kojim je uskoro ostvario suradnju. Shvatili su da se odlično nadopunjavaju kao autori i skladatelji te su počeli raditi na zajedničkim pjesmama. Uskoro su upoznali i svoje buduće supruge i članice benda - Agnethu i Anni-Frid.

Bivši muž oženio njenu prijateljicu

Agnetha je imala je ljepotu, novac i svjetsku slavu, ali ne i sreće u ljubavi. Prvi udarac zadao joj je upravo Björn s kojim je bila u braku osam godina, od 1971. do 1979. godine i s kojim ima dvoje djece. Osim što je ostala bez supruga i oca svoje djece, Agnetha je tada ostala i bez bliske prijateljice Lene Källersjö, 30-godišnje razvedenice s kojom se Björn vjenčao svega godinu dana nakon vlastitog razvoda. Da stvar bude gora, tada je nastala pjesma 'The Winner Takes It All' koju joj je posvetio bivši suprug kako bi i ostatku svijeta otkrio da je više ne voli. Naime, pjesma govori o ljubavnom razlazu u kojem jedna strana očajnički želi zadržati vezu, no druga je odlučila krenuti dalje.

- Bili smo potpuno nekompatibilni. To nije slučaj s Lenom, nas dvoje si posve odgovaramo. Oboje smo presretni jedno s drugim - rekao je jednom prilikom Björn tijekom turneje dodavši kako mu je tek ona donijela mir i zadovoljstvo u život.

Foto: Privatni album/screenshot

'Bilo mi je teško'

Na spomenutu turneju poveo je i Lenu koja je s njima odsjedala u hotelu, a Agnetha je na sve moguće načine pokušavala sakriti suze i tugu. Odbijala je tada razgovarati o razvodu, a crvenilo oko očiju skrivala je ispod tamnih sunčanih naočala. Za Agnethin nastup su kritičari pisali da je bio beživotan. Kasnije je ona sama rekla da u njoj nije bilo života.

- Moje srce nije bilo u nastupu, možda je činjenica da sam puno toga pretrpjela emocionalno ima veze s tim. Vidim Bjorna tamo i prisjećam se brojnih stvari i teško mi je. Pokušavam biti profesionalna i plesati i pjevati, no radost je nestala - rekla je ranije.

Završila je na liječenju

Bivši par neko je vrijeme glumio da je sve u redu i da su prijatelji, ali 'idila' nije dugo potrajala. Agnetha je završila na liječenju i antidepresivima, nakon čega se posve povukla iz javnosti do te mjere da gotovo nitko nije znao gdje je čak 15 godina.

Život je nastavila na izoliranom imanju u Ekeröu, posvećena djeci, konjima, astrologiji i jogi. Tijekom 90-ih izgubila je oca i majku, nekoliko se puta udavala, no ni jedan brak nije potrajao.

Razveo se i od Agnethine prijateljice

Björn je 2022. godine potvrdio i da se razvodi od Lene nakon više od 40 godina braka.

- Nakon puno prekrasnih i sadržajnih godina odlučili smo krenuti odvojenim putevima - poručio je kratko, no naglasio je kako će ostati bliski prijatelji koji će zajedno slaviti sve obiteljske proslave kao dosad.