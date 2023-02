Bruce Willis nije uspio pucati na setu filma. Pitao je ekipu što on radi ovdje. Imao i bubicu u uhu

Nakon što je nedavno obitelj Brucea Willisa (67) otkrila kako se glumac bori s afazijom - poremećajem govora i da mu je dijagnosticirana demencija, redatelji koji su s njim radili na filmskim setovima otkrili su da su mu simptomi bili vidljivi i prije nego je odstupio od glume. Javili su se i njegovi kolege koji su mu poslali poruke podrške.

Foto: John Nacion/starmaxinc.com

U trogodišnjem razdoblju koje je prethodilo njegovom umirovljenju, Willis je snimio dvadeset i dva akcijska filma, a kolege koji su zajedno s njim radile počele su polako uviđati da glumcu snimanje postaje sve veća prepreka, a nedavno su i progovorili o tome, kako navodi Daily Mail.

HARD KILL

Akcijska zvijezda je navodno pogrešno pucala tijekom snimanja filma 2020. i trebao mu je netko da mu čita tekst kroz slušalicu dok su mu se simptomi pogoršavali.

Na setu filma 'Hard Kill' redatelji koji su radili s glumcem vidjeli su znakove potencijalnog kognitivnog pada. Prema najmanje dvoje kolega, Bruce Willis nije uspio snimiti scenu u kojoj puca iz pištolja.

Bruce, koji je glumio u više od 70 filmova otkako je započeo karijeru, povukao se iz glume prošle godine jer je započeo svoju borbu s bolešću zbog koje su mu se jezične sposobnosti pogoršale.

Posljednjih nekoliko godina njegov se menadžment pobrinuo da snimanja filmova traju najviše dva dana, od čega bi često zbog narušenog zdravlja radio samo četiri sata.

Foto: Instagram/Demi Moore

AMERIČKA OPSADA

Iste godine, Bruce je imao problema na setu 'Američke opsade', a tada je fotografiran kako nosi slušalicu koja mu je pomogla s tekstom. To se dogodilo dvije godine prije objave obitelji da on ima afaziju. Kolega iz serije Rob Gough, rekao je kako, iako je sve to prolazio pred kamerama, on je za njega i dalje legenda.

- Čak i bez ovih informacija o njegovoj dijagnozi, samo biti na setu s tipom bilo je tako nezaboravno i tako nevjerojatno za mene - dodao je.

BIJELI SLON

Stanje koje se polako pogoršavalo, zbog čega je često djelovao zbunjeno, uvidjelo se na setu 'Bijelog slona'. Tad je glumac otvoreno zapitao što radi na setu nadolazećeg niskobudžetnog filma.

Foto: PROFIMEDIA/REUTERS

- Znam zašto si ovdje i znam zašto si ti ovdje, ali zašto sam ja ovdje? - upitao je tada, a toga se prisjećaju dva člana glumačke postave.

Ovaj film iz 2021. je režirao Jesse V. Johnson koji je kasnije odlučio da neće ni snimati nastavak.

Foto: Imdb

- Nakon našeg iskustva s 'Bijelim slonom', kao tim smo odlučili da nećemo raditi još jedan. Svi smo mi obožavatelji Brucea Willisa, a aranžman se činio pogrešnim i na kraju prilično tužan kraj jedne nevjerojatne karijere, one u kojoj se nitko od nas nije osjećao ugodno - izjavio je.

Foto: Instagram screenshot

Podršku u njegovoj borbi s afazijom i demencijom pružili su mu i brojni kolege koji su se oglasili na društvenim mrežama. Glumac Carl Weathers (75) izrazio je svoju zahvalnost prema njegovim filmskim postignućima podijelivši objavu na Twitteru.

- Šaljem svu ljubav i pozitivu tvojoj obitelji! Ti si čovjek s ogromnim talentom - napisao je, a objavama su se pridružile i glumice Selma Blair (50), Sophia Bush (40) i bivša prva dama Kalifornije, Maria Shriver (67).

Bruce, koji je glumio u više od 70 filmova otkako je započeo karijeru, povukao se iz glume prošle godine jer je započeo svoju borbu s bolešću zbog koje su mu se jezične sposobnosti pogoršale. Posljednjih nekoliko godina njegov se menadžment pobrinuo da snimanja filmova traju najviše dva dana, od čega bi često zbog narušenog zdravlja radio samo četiri sata.

Foto: Instagram/

Najčitaniji članci