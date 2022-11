TV legenda Ivana Prohić vratila se na ekrane: Snimila je pjesme i predavala u zagrebačkoj školi

Cijela obitelj bila je na otoku Susku, kad su me zvali s HRT-a. Djeca su odmah rekla: 'Mama, ne razmišljaš valjda? Naravno da ćeš prihvatiti'. Nisu ni trebali to reći, jer ponuda je to koja se ne odbija, rekla nam je Ivana Prohić. Kad su joj ponudili da u paru s Vladimirom Rončevićem vodi "Zlatnu ligu", u prvom je trenutku zastala, bila je jako iznenađena. Obradovala ju je ponuda i bila je sretna što se vraća na mjesto gdje je zapravo i počela karijeru.