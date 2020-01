Tvrdila da ju je igrač drogirao i silovao pa završila u zatvoru...

Ruska manekenka Luisa Kremljeva koja je optužila nogometaša Thea Hernándeza (22) za silovanje, sada je uhićena zbog lažnih optužbu. Kremljeva je tvrdila da ju je igrač Milana drogirao pa ju zatim pokušavao silovati u lipnju 2017. godine.

Kako ruska manekenka tvrdi, cijeli incident dogodio se za vrijeme noćnog izlaska u Marbelli. Theo ju je navodno pokušao silovati na parkingu ispred jednog kluba, a kad mu to nije uspjelo, pretukao ju je.

Foto: Privatni album

No, u njezinom iskazu postojale su brojne kontradiktornosti. Uz sve to, na snimci sigurnosnih kamera nisu potvrdili njezinu priču s obzirom na to da se na snimkama ne vidi nikakvo agresivno ponašanje. Snimke prikazuju da se Luisa poslije razgovora s nogometašem vratila u klub pa je sud u siječnju 2019. odbio njezinu prijavu.

Foto: Privatni album

Zbog prijave, Kremljeva je otišla na ginekološki pregled na kojem je utvrđeno da je imala seksualni odnos s igračem Milana, što je ovaj i priznao, ali je tvrdio da je manekenka pristala na seks. Također, krvna slika atraktivne plavuše nije sadržavala nikakve tragove droge.

Tužitelji su odlučili pokrenuti tužbu protiv Ruskinje zbog lažnih optužbi, ali i činjenice da je klevetala nogometaša zbog čega je privedena u pritvor.

POGLEDAJTE VIDEO: