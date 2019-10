Twerkerica iz 'Supertalenta': 'Šuput je barbika koja hoda...'

Twerk nije talent. To je samo uvježbana provokacija za muške oči i dizanje libida, pa svatko može naučiti mrdati guzom, rekla nam je Irma Vujić (24), čije je umjetničko ime Akasha. Ova Bjelovarčanka se natjecala u “Supertalentu”, ali nije prošla dalje. Jedino “da” dala joj je Martina Tomčić (44).

- Htjela sam prikazati i drugi talent s obzirom na to da su svi već vidjeli moj ‘’mrdoguz’’. Koreografiju sam uvježbala u samo tjedan dana jer sam se predomišljala želim li se prijaviti ili ne - priča nam.

Za ostale kandidate kaže da ih ne gleda kao konkurenciju, jer smatra da su svi posebni na svoj način.

- Lijepo je vidjeti to samopouzdanje i sve te neobične i jedinstvene talente na jednom mjestu. Pokazati publici svoj i trud zaista je nešto predivno - poručila je. Priznaje kako je najdraži član žirija Martina za koju kaže da je posebna žena čvrstog karaktera koja cijeni umjetnost i posebnost kod ljudi. S druge strane, za Maju Šuput Tatarinov (40) nije imala riječi hvale.

- Ona je živa hodajuća barbika za koju odijelo čini čovjeka. A nismo svi bogati kao ona da nosimo skupocjenu robu - rekla je.

Ova svestrana djevojka mrda guzom i u noćnim klubovima, a twerkanje je savladala sama. Tada joj je najveća podrška bila prijateljica.

Obje su shvatile da svijet cijeni provokaciju i da se sve, kako kaže, okreće oko seksa i golišavih žena koje provociraju oblinama.

- Zato smo rekle da ako želim doći do boljih noćnih klubova u kojima bih plesala da moram savladati twerk i pokazati ga u javnosti jer to najbolje pali. Iskreno, nisam uživala u tome što su me svi gledali kao seksualni objekt, ali to je bio jedini način da se dohvatim bine u boljim noćnim klubovima i da uživam dok plešem i podižem atmosferu u klubu kako bi zaradila za život - rekla je.

Voli plesati oduvijek.

- Većinu vremena sam plesala ispred svog ogledala u sobi, to je ono u čemu najviše uživam. Nisam bila u novčanoj mogućnosti da idem na tečajeve i škole plesa pa sam sama gledajući profesionalce učila od njih - otkriva.

Najveća joj je podrška dečko s kojim je u vezi sedam mjeseci. Kaže da je zaljubljena do ušiju.

- Imam najboljeg dečka kojeg sam do sada mogla samo sanjati, pravi je kavalir i moja najveća podrška, cijeni sve što jesam i što radim, takvu iskrenu ljubav je teško pronaći danas u ovom stoljeću, jer su svi sa svima iz materijalne i druge koristi - zaključila je.