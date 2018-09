Twerkerica Sarah: Udarila sam tipa na nastupu jer me pipkao

Ludilo je na gažama, hvali se twerkerica Sarah Seifert (19), koja ima nastupe po klubovima u Hrvatskoj i regiji, svojim 'guzotresom'. Sarah je postala popularna nakon showa 'Supertalent' u kojem je članica žirija Martina Tomčić (43) rekla da je njezin ples degutantan i sramotan, a upozorila ju i da će imati probleme s kralježnicom.

Osim što pleše po klubovima, mlada Vukovarka se pojavljuje i u videospotovima. Ističe kako joj je sudjelovanje u showu pomoglo jer joj se posao povećao za 95 posto.

- Došla sam do šire publike, čak i one iz cijelog svijeta. Bila je to odlična odskočna daska - rekla je Sarah za Showbuzz. Kaže da se s vremenom naučila nositi s kritikama javnosti, no u početku joj je bilo teško jer joj nije bilo svejedno. Twerkerica se planirala preseliti u Irsku, no odustala je od toga jer u Hrvatskoj ima sve veću podršku.

- Ostajem u Hrvatskoj iz inata i želim doprinijeti nečem novome. Meni je ples strast. S vremenom ću svoje znanje prenositi i na druge - ispričala je Sarah koja se prošlog tjedna pohvalila novim tetovažama. Kaže kako joj je svaki vikend zauzet, a krenula je i na tečajeve kako bi savladala druge plesove. Iako Vukovarka više ne primjećuje loše komentare o sebi i ima sve više obožavatelja, susrela se i sa užasnom situacijom u kojoj je instinktivno reagirala.

- Na nastupima sam uvijek sigurna. Zaštitari su oko mene i čuvaju me, no jednom prilikom jedan se zaštitar udaljio, a jedan dečko iz prvog reda uhvatio me za stražnjicu. Ja sam se naglo okrenula i udarila ga šakom, ali na kraju su mene izbacili iz kluba. Ne želim govoriti o tome više - prisjetila se twerkerica.

Foto: Instagram

