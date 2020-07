Tyson: Bio sam pijan i napušen kad sam upoznao ekipu sa seta, idući dan ih nisam prepoznao...

Boksač kaže da ga mlađi prepoznaju u klubu, ali ne znaju čime se bavio prije već ga znaju po ulozi u hit komediji 'Mamurluk'. To mu ne smeta jer shvaća da se vremena mijenjaju

<p>Legendarni boksač<strong> Mike Tyson</strong> (54) otkrio je da je bio pod utjecajem opijata kad je prvi put upoznao ekipu na snimanju 'Mamurluka', ali to ga nije spriječilo da već sljedeći dan krene snimati. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Mike Tyson je u odličnoj formi</strong></p><p>Istaknuo je da je izgledao kao svinja dok su snimali, a nije ni pomišljao da bi to mogla biti uloga u komediji koja će postati hit. U jednom izlasku naletio je na <strong>Zacha Galifianakisa </strong>(50) i ostalu ekipu, koji su mu rekli da oni snimaju s njim. Tyson je sve pojasnio u intervjuu s motivacijskim govornikom <strong>Tonyjem Robbinsom</strong>:</p><p>- Upoznao sam dečke u klubu i bili su u VIP separeu i ja sam rekao: 'Ovo je mjesto gdje ja sjedim, nitko inače tu ne sjedi'. I sad gledam, pogledavam te dečke i pitam se što rade u mom separeu. A to su bili Zach i ostali glumci, koji su mi rekli: 'Mi ćemo biti s tobom na setu'. Upitao sam kada, a oni su rekli 'sutra' - prisjetio se Mike.</p><p>Mike ih tada nije prepoznao, a dodao je i kako to nije mogao znati jer se ničega nije sjećao s obzirom na to da je tada pio, ali i drogirao se te je bio na kokainu pa nije znao da je uključen u bilo kakvo snimanje filma. I onda je morao ići i snimati film, koji je na kraju postao vrlo uspješan. </p><p>Tyson je glumio sam sebe, a Zach, <strong>Ed Helms</strong> (46) i <strong>Bradley Cooper</strong> (45) u filmu su mu ukrali tigra. Igrao je i u drugom dijelu filma kada je postao dobar prijatelj Cooperu. Za njega Mike ima samo riječi hvale. </p><p>- Bradley je stvarno odličan dečko. Sjajan tip, i odlično glumi - rekao je Tyson. Tvrdi kako on najbolje zna da su se vremena itekako promijenila. </p><p>- Sve je drukčije. Kad odem van, i upoznam mlađe klince od 15, 20 godina, oni me znaju, ali me znaju zato što su gledali 'Mamurluk', oni nemaju pojma da sam ja bio boksač - ističe. </p><p> </p>