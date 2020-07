Preminula Olivia de Havilland, zvijezda 'Prohujalo s vihorom'

<p>U Parizu je preminula glumica<strong> Olivia De Havilland </strong>u 105. godini, kao posljednja iz glumačke postave filma 'Prohujalo s vihorom', piše <a href="https://www.corriere.it/spettacoli/20_luglio_26/morta-olivia-de-havilland-melania-via-col-vento-708049f2-cf58-11ea-ad37-c8c15ec5de19.shtml?&appunica=true" target="_blank">Corriere della Sera</a>. Taj filmski klasik, redatelja oskarovca <strong>Victora Fleminga</strong> osvojio je osam Oscara na dodjeli 1940. godine. Olivia je rođena kao <strong>Dame Olivia Mary de Havilland </strong>1. srpnja 1916. godine u Tokiju, što znači da je početkom mjeseca proslavila 104. rođendan, a u spomenutom filmu igrala je Melanie Hamilton.</p><p>Svojim načinom života privlačila je veliku pažnju, kao i sudskim sporovima koje je pokretala. Jedan od njih bio je i navodno neovlašteno korištenje njezina imena u drami <strong>Ryana Murphyja</strong> ‘Bette & Joan’, a pozadina te priče krije se u njezinom kontroverznom i svađama ispunjenom odnosu s mlađom sestrom, također proslavljenom glumicom,<strong> Joan Fontaine</strong>. </p><p>Njezin otac <strong>Walter de Havilland</strong> bio je profesor engleskog jezika na fakultetu u Tokiju, nakon čega je dobio licencu za odvjetnika, a majka <strong>Lilian Fontaine</strong> školovala se na čuvenom<em> '</em>Royal Academy of Dramatic Art' u Londonu i bila je kazališna glumica, ali i pjevačica. Roditelji su joj se upoznali u Japanu 1913. i već iduće se vjenčali, no njihov brak nije bio niti najmanje sretan, budući da je većinu istog Walter proveo u aferama.</p><p>Od malih nogu Olivia je odgajana tako da cijeni umjetnost. Sa četiri godine krenula je na satove baleta, a već godinu kasnije i na klavir. Čitala je i prije nego što je navršila šest, a kako bi imala savršenu dikciju, majka joj je čitala Shakespearea. Voljela je čitati, pisati poeziju, crtati...</p><p>Olivia de Havilland i njezina mlađa sestra Joan kao dragovoljne bolničarke tijekom Drugoga svjetskog rata održale su brojne nastupe u znak potpore američkih vojnika. Bile su prve sestre u povijesti dodjele Oscara koje su osvojile zlatne kipiće u glavnim kategorijama. </p><p>Unatoč svim preprekama na koje je nailazila kao nimalo obožavana kćer, Joan je ipak prva osvojila Oscara, što je produbilo obiteljske drame jer je iste godine bila nominirana i Olivia.</p><p>- Moja je sestra jedna zaista čudnovata žena. U mladosti mi nije bilo dopušteno razgovarati s njezinim prijateljima, a sada mi nije dopušteno razgovarati s njezinom djecom niti posjećivati ih. To je jednostavno čudna narav moje sestre. Više me to uopće ne muči - izjavila je ravnodušno Joan i zahladila odnose sa sestrom nakon dodjele.</p><p>Olivia je osvojila dva Oscara, za uloge u filmovima 'Svakom svoje' i 'Nasljednica', a tri puta je bila nominirana, između ostalog i za ulogu 'Zameo ih vjetar'.</p>