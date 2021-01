Harryja su mrtvog prona\u0161li u subotu, a vjeruje se kako se slu\u010dajno predozirao. New York Times pi\u0161e kako je za nekoliko dana trebao krenuti na rehabilitaciju.

Za njim tuguju roditelji, milijarder Peter Brant (73), jedna od originalnih supermodela Stephanie Seymour (52) te brat Peter (27) i sestra Lilly (16).

Harry je od ro\u0111enja bio pod svjetlima reflektora i sudjelovao je na poznatim Met Gala zabavama od svoje 16. godine. On i njegov brat Peter \u010dak su progla\u0161eni najljep\u0161om bra\u0107om u New Yorku prema izboru New York Magazinea.

Harry je jedno vrijeme radio i kao novinar u \u010dasopisu Interview, koji je u vlasni\u0161tvu njegovog oca. Bio je i model te je radio za dizajnere poput Balmaina, a pojavio se i talijanskom Vogueu.

Osim toga, s bratom je pokrenuo i brend unisex \u0161minke za Mac.

Uslijed svojih problema s drogom odustao je i od \u0161kolovanja, pi\u0161e Mirror.