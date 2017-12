Kelly iz 'Beverly Hillsa' u četiri mjeseca opet postala mršavica

Foto: RWK/WENN/PIXSELL/WENN/PIXSELL.

EXCLUSIVE Jennie Garth has a workout EXCLUSIVE Jennie Garth is looking fit and trim after a workout Featuring: Jennie Garth Where: Los Angeles, California, United States When: 26 Dec 2017 Credit: WENN.com RWK/ZOJ /WENN/PIXSELL/WENN/PIXSELL