U 62. godini pozirala u toplesu: 'Ma ti si prestara za ovo sr*nje'

Svi imaju štaku, napisala je u opis fotke na kojoj nosi samo gaćice i šešir, a njezin selfie lajkalo je preko pola milijuna ljudi. I dok je većina fanova hvalila 'Kraljicu popa', bilo je i onih koji su smatrali kako je pretjerala

<p>Kontroverzna pjevačica <strong>Madonna</strong> ubrzo će napuniti 62 godine, no to je ne sprječava da objavljuje golišave fotografije na društvenim mrežama.</p><p>Sada je pozirala pred ogledalom, i to u toplesu. Bradavice je prekrila rukama te se naslonila na štaku koju ima već mjesecima. </p><p>- Svi imaju štaku - napisala je u opis fotografije na kojoj nosi samo gaćice i šešir, a njezin selfie lajkalo je preko pola milijuna ljudi.</p><p>I dok je većina obožavatelja hvalila 'Kraljicu popa', bilo je i onih koji su smatrali kako je pretjerala.</p><p>- Ne radi to više, ti si prestara za ovo sr*nje - poručio joj je pratitelj na društvenoj mreži.</p><p>Inače, ovo joj nije prvi put da provocira. Nedavno je pozirala u prozirnom grudnjaku i minijaturnim gaćicama.</p><p>Iako su fanovi navikli na ovakva izdanja pjevačice, mnogi su smatrali da je postalo prevulgarno s obzirom na njezine godine.</p><p>- Bakice, prevulgarna si. Sramota da to i djeca gledaju. Nemaš više ni što za pokazati jer smo sve već vidjeli - bio je jedan od komentara.</p>