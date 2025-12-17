Obavijesti

Show

Komentari 0
STIL BEZ GRANICA

U 62. godini zasjenila crveni tepih: Zvijezda serije Emily in Paris izazvala buru reakcija

Piše Franka Bučar,
Čitanje članka: < 1 min
U 62. godini zasjenila crveni tepih: Zvijezda serije Emily in Paris izazvala buru reakcija
Foto: Profimedia

Francuska glumica Philippine Leroy-Beaulieu pojavila se na pariškoj premijeri nove sezone serije Emily in Paris u modnoj kombinaciji koja je izazvala brojne reakcije i podijelila mišljenja javnosti

U ponedjeljak je u Parizu održana premijera pete sezone Netflixove serije Emily in Paris, a crveni tepih ponovno je privukao pažnju modnih zaljubljenika i javnosti. Među brojnim poznatim licima posebno se istaknula francuska glumica Philippine Leroy-Beaulieu, koja u popularnoj seriji utjelovljuje lik poslovne žene Sylvie.  

Leroy-Beaulieu (62) stigla je u elegantnoj, ali nosivo drskoj crnoj čipkastoj haljini brenda Saint Laurent. Model je bio vrlo kratak sprijeda, dok je straga imao uzak dugi šlep koji je praćen po podu. Modna kombinacija uključivala je i crne najlonke te klasične crne štikle, a glumica je nosila i kaput od umjetnog krzna u ruci.  

Emily in Paris, Photocall à Paris
Foto: Profimedia

Na crvenom tepihu bio je i ostatak glumačke ekipe serije, uključujući glavnu zvijezdu Lily Collins i Ashley Park, koji su se također lijepo odjenuli za događaj.  

Reakcije publike bile su podijeljene. Neki su komentirali da je ova modna odluka pravi primjer tipične francuske elegancije, dok su drugi iznenađeni što je glumica u takvoj kombinaciji baš u tim godinama. “Haljina je prekratka” i “Nije primjerena za njezinu dob” bile su samo neke od kritika, dok su obožavatelji uzvraćali komentarima poput “Nikada nije izgledala bolje”.  

SUMNJAJU NA SRČANI UDAR Prekinuto snimanje serije 'Emily in Paris' zbog smrti na setu...
Prekinuto snimanje serije 'Emily in Paris' zbog smrti na setu...

Ovaj glamurozni događaj održan je samo nekoliko dana prije nego što Netflix objavi novu sezonu hit serije koja ima veliki broj gledatelja diljem svijeta.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Kći Gorana Višnjića postala nova Kraljica Hrvatske! Pogledajte tko se sve pojavio na izboru...
LANA LOURDES RUPIĆ

Kći Gorana Višnjića postala nova Kraljica Hrvatske! Pogledajte tko se sve pojavio na izboru...

U Rovinju je jučer sve prštalo od ljepote, a razlog je jubilarni, 35. izbor Kraljice Hrvatske 2025. za Kraljicu Svijeta! Pobjedu je odnijela Lana Lourdes Rupić, kći poznatog glumca Gorana Višnjića
Izbacivanje u 'Ljubav je na selu' će završiti velikom dramom i suzama: 'Makni mi se s očiju'
TEŠKA ODLUKA

Izbacivanje u 'Ljubav je na selu' će završiti velikom dramom i suzama: 'Makni mi se s očiju'

Emocije ključaju u novoj epizodi ‘Ljubav je na selu’: ljubomora, suze i dramatično izbacivanje potresaju farme, a izgovorene riječi zauvijek mijenjaju odnose među kandidatima
Evo tko je majka Lane Lourdes Rupić: Kći Gorana Višnjića je postala 35. Kraljica Hrvatske
IZ SJENE U REFLEKTORE

Evo tko je majka Lane Lourdes Rupić: Kći Gorana Višnjića je postala 35. Kraljica Hrvatske

Lana Lourdes Rupić, kći glumca Gorana Višnjića, postala je 35. Kraljica Hrvatske. Mlada ljepotica rođena je 2007., a pažnju javnosti privukla je svojim prvim velikim javnim uspjehom

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025