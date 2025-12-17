U 62. godini zasjenila crveni tepih: Zvijezda serije Emily in Paris izazvala buru reakcija

U ponedjeljak je u Parizu održana premijera pete sezone Netflixove serije Emily in Paris, a crveni tepih ponovno je privukao pažnju modnih zaljubljenika i javnosti. Među brojnim poznatim licima posebno se istaknula francuska glumica Philippine Leroy-Beaulieu, koja u popularnoj seriji utjelovljuje lik poslovne žene Sylvie.

Leroy-Beaulieu (62) stigla je u elegantnoj, ali nosivo drskoj crnoj čipkastoj haljini brenda Saint Laurent. Model je bio vrlo kratak sprijeda, dok je straga imao uzak dugi šlep koji je praćen po podu. Modna kombinacija uključivala je i crne najlonke te klasične crne štikle, a glumica je nosila i kaput od umjetnog krzna u ruci.

Foto: Profimedia

Na crvenom tepihu bio je i ostatak glumačke ekipe serije, uključujući glavnu zvijezdu Lily Collins i Ashley Park, koji su se također lijepo odjenuli za događaj.

Reakcije publike bile su podijeljene. Neki su komentirali da je ova modna odluka pravi primjer tipične francuske elegancije, dok su drugi iznenađeni što je glumica u takvoj kombinaciji baš u tim godinama. “Haljina je prekratka” i “Nije primjerena za njezinu dob” bile su samo neke od kritika, dok su obožavatelji uzvraćali komentarima poput “Nikada nije izgledala bolje”.

Ovaj glamurozni događaj održan je samo nekoliko dana prije nego što Netflix objavi novu sezonu hit serije koja ima veliki broj gledatelja diljem svijeta.