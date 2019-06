U 74. godini preminula zvijezda gangsterskog filma Nedodirljivi

Glumac Billy Drago preminuo je u 74. godini od srčanog udara, piše The Sun. Billy je najpoznatiji po gangsterskoj ulozi u filmu 'Nedodirljivi' te hororu 'Brda imaju oči'.

Billy je ostvario brojne uloge, a uz to potječe iz teatralne obitelji. Njegov otac bio je glumac i producent. Prije nego će postati glumac i preseliti se u New York, Drago je bio kaskader.

Uloge je počeo dobivati krajem sedamdesetih godina kad se pojavio u filmovima 'No Other Love', 'Na Cutterov način' i 'Čejeni u borbi za život'. Pojavio se i u glazbenom spotu Michaela Jacksona za pjesmu 'You Rock My World'.

Billy je bio u braku s glumicom Silvanom Gallardo koja je preminula u 2012. Imao je sina, također glumca Darren E. Burrows (52).