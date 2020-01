U 78. godini preminuo Terry Jones, osnivač Monty Pythona

Terry Jones, zvijezda i osnivač Monty Pythona, preminuo je u 78. godini, javio je njegov agent, piše BBC.

Iza Jonesa ostali su supruga Anna Söderströ i djeca Sally (46), Bill (44) i Siri (10). Vijest je potvrdila i njegova obitelj objavivši kako su uz njega bili do posljednjeg trenutka.

Monty Python star Terry Jones has died at the age of 77, his agent has said https://t.co/cDOBI7OMp0