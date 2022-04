U 91. preminuo Robert Morse, zvijezda serije 'Mad men'

Američki glumac i pjevač Robert Morse preminuo je u srijedu u 91. godini. Među Robertovim najpoznatijim ulogama je ona Berta Coopera, šefa reklamne agencije Sterling Cooper u seriji 'Mad men'. Robert se 1961. proslavio u broadwayskom mjuziklu za koji je osvojio i prestižnu Tony nagradu.

Tijekom karijere duge 60 godine pojavio se u preko stotinu kazališnih i filmskih produkcija, a nakon Broadwaya debitirao je na filmskoj adaptaciji mjuzikla za koji je dobio Tony, 'How to Succeed in Business Without Really Trying'.

Svoju drugu Tony nagradu osvojio je za ulogu Trumana Capotea u predstavi 'Tru' u kojoj je glumio sam. Izvedbu je reprizirao nakon tri godine u televizijskoj verziji, za koju je dobio i nagradu Emmy.

Morse je počeo snimati 'Mad men' 2007., a uloga mu je donijela međunarodnu slavu. U zadnjoj je epizodi iskoristio i svoje broadwayske vještine i zapjevao. Na Broadway se vratio 2016. u predstavi 'The Front Page' što mu je ujedno bila i posljednja uloga u dobi od 85 godina.

Robert se ženio dvaput i imao je petero djece.

