U 'Brak na prvu' stiže pjevačica Renata: Idealni muškarac mora imati povjerenja u mene...

To je moja prva ljubav. Kao djevojčica sam uvijek pjevala po kući pretvarajući se da mi je četka za kosu mikrofon i odijevala se poput Alke Vuice; barem sam mislila da tako izgledam - puno mamina nakita, marame koje mi je vezala na glavu, šeširi, torbe i štikle, kaže Renata koja je u osnovnoj školi počela pjevati u zboru, a zatim imala svoj rock bend do kraja srednje škole, no onda priča dobiva malo drukčiji štih.

- Imam svoj bend - Superiore band. Troje nas je; klavijaturist, pjevač i ja. Odlično funkcioniramo; malen smo i pozitivan tim koji nastupa svaki vikend, a ponekad i neki dan preko tjedna. Sviramo na svadbama, djevojačkim i momačkim proslavama, rođendanima, krstitkama... Obožavam svoj posao, volim interakciju s ljudima, pozitivnu energiju i dobru atmosferu - kaže Zagrepčanka i nastavlja:

Foto: RTL

- Za mene je glazba ljubav, volim strani rock jer sam na njemu odrasla, no s druge strane, volim i narodnu glazbu kojom se bavim. Ne radim razlike i sve mi ovisi o raspoloženju u kakvom sam određeni dan. Ponekad ću poslušati Metallicu, a neko drugo jutro možda samo Lepu Brenu! No svaki vikend sam u velikoj buci tako da mi ipak najviše od svega odgovaraju mir i tišina ili neka laganija glazba.

Premda ima gust raspored, uvijek nađe vremena za teretanu, okušala se i u trbušnom plesu, a planira upisati i pilates.

- Volim biti aktivna, pa makar to bila samo duga šetnja! Obožavam mir i vrijeme za sebe pa ću rado pročitati i dobru knjigu - kaže Renata koja nije sklona planiranju i cijeni spontanost.

Foto: MAJA BOTA

- Važno mi je da u svakom trenutku slušam sebe - svoju glavu i tijelo te nastojim biti u skladu kako bih bila zdrava i zadovoljna. Smatram kako je vrlo bitno raditi ono što voliš i izraziti sebe u tome.

Kad je riječ o njezinu idealnom muškarcu, iskreno kaže da prvo na partneru primijeti osmijeh i oči, no naposljetku će presuditi karakter. Ne bi željela da je njezin odabranik ograničava ni u čemu, mora biti njezina najveća potpora i imati povjerenje u nju, a kad je pitate što je bio njezin najveći motiv da se okuša u avanturi zvanoj 'Brak na prvu', kaže:

Foto: RTL

- Ušla sam u projekt potpuno spontano, želeći naučiti ponajviše o sebi, steći novo iskustvo i upoznati se s nekim novim ljudima. Nije lako dijeliti životni prostor s nekim koga uopće ne poznaješ i pokušati naći sklad u toj priči. Pomičeš svoje granice tolerancije i strpljenja i gledaš kako rasteš i postaješ jači.