U Čakovcu se po 30. put održava 'Jazz Fair': Evo tko sve nastupa!

Brojka je okrugla, skupilo se već 30 let, pa s ponosom možemo reći: u Čakovcu se održava 30. Jazz Fair! Za obljetnicu u Čakovec stižu glazbenici sa svih strana svijeta. New York – tu je. Dresden – ima i to. Rijeka, naravno. Čakovec, podrazumijeva se. Volite li glazbu, i to ne samo jazz, od 21. do 23. 11. mjesto na kojem jednostavno morate biti je Jazz Fair Čakovec.

U tri dana čakovečkog Jazz Faira svirat će se razno – i swing, i blues, i mnogo toga drugog, ali je jedno u svemu zapravo bitno: nakon Belle Flecka i Chrisa Bottija Čakovec je ponovno "Grad jazza".

Pa evo što vas sve očekuje...

Četvrtak, 21. studenog / 20:00 sati

Ako veliki Christian McBride kaže da je jedna od najtalentiranijih osoba koju je sreo, onda mu moramo vjerovati na riječ. A ako s uspjehom nastupa diljem New Yorka, onda je zaslužila biti i dio 30. Jazz Faira. Karizmatična američka pjevačica i pijanistica Kelly Green u Čakovec stiže u pratnji Jean John Trija, a izvodi autorske pjesme, kao i evergreene iz velike američke pjesmarice.

Čakovec očito ne može bez jazza, a jazz pak nikako ne može bez Big Banda Čakovec. Ne bi metropola sjevera bila "Grad jazza" da nije Jazz Faira Čakovec, kao i da u njemu već skoro 30 godina ne djeluje čakovečki BB. Vrijeme je da dečki i cure iz Čakovca pod vodstvom Jošue Kovačevića pokažu kak' se swinga po čakovečki!

Petak, 22. studenog / 20:00 sati

Nije to jazz, nije ni pop, ni klasika nije, nije to ništa što ste čuli dosad. To je glazba njemačkog pijanista i skladatelja Clemensa Christiana Poetzscha koju jednostavno trebate doživjeti.

Jedinstvena mješavina glazbenih stilova odmah će vas usisati neobičnim zvukom i odvesti u neku drugu dimenziju. Nastup C. Ch. Poetzscha u Čakovcu mogao bi vam se pokazati kao sasvim neočekivano otkriće.

A tko, pak, ne voli Erica Claptona? Naš istaknuti gitarist i producent Ivan Pešut okupio je grupu sjajnih glazbenika, Claptonovih velikih štovatelja, i pripremio glazbenu posvetu tome američkom kralju bluesa i gitare. Ako vam je potrebna dodatna garancija, Ivan je višestruki dobitnik i Statusa i Porina. A ako ste obožavatelj Claptonove glazbe, onda ovaj projekt sigurno već pišete u svoje planere. Svi smo u nekoj fazi slušali Laylu, Tears in Heaven ili Cocaine. Zato ovaj projekt sigurno nećete propustiti!

Subota, 23. studenog / 20:00 sati

I nakon svega, Marko Tolja i njegov ansambl koji će zatvoriti 30. Jazz Fair dubokim naklonom i posvetom jednom i neponovljivom Franku Sinatri. "Dragi gospodine Sinatra" naziv je koncerta za koji će se sigurno tražiti karta više, a mi bismo samo mogli reći: Dragi naš gospon Sinatra, dobro nam došao u Grad jazza, dobro došao u Čakovec!

Ulaznice za tri dana odličnih koncerata i uzbudljivih glazbenih doživljaja osigurajte na vrijeme na linku: https://ulaznice.czk-cakovec.hr/ulaznice.php