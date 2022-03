U crvenom timu svađali se pred izazove: 'Podrugljivo se smije i koluta očima. Uhvatila sam je!'

Jutro nakon velike pobjede u 'Survivoru' i osvojenog imuniteta, članovi plavog tima započet će vidno raspoloženi, a tema razgovora bit će njihovi odnosi s bližnjima. Kandidati će zaključiti da bi im na otoku dobro došli papir i olovka da mogu zapisivati svoje ideje i igrati društvene igre, ali i bilježiti poruke koje bi voljeli poručiti svojim bližnjima.

- Ja bih pisao dragim ljudima lijepe riječi koje nikako da im uspijem u pravom životu izgovoriti jer sam kao kamen tvrd i onda bih sad napisao neke riječi koje mi padaju na pamet i kad dođem bih im to onako stidljivo predao - priznat će Viktor u kojemu je udaljenost od bližnjih potaknula emotivnu stranu, pa će se našaliti da će nakon izlaska iz showa češće odlaziti na obiteljske ručkove na kojima dosad, priznaje, nije redovito sudjelovao.

Iako će odvojenost od obitelji i prijatelja iz dana u dan biti sve izraženija i osjetnija kako vrijeme bude odmicalo, članovi plavog tima zasad su na dobrom putu da utjehu pronađu u međusobnoj povezanosti i složnosti unutar ekipe.

S druge strane, u crvenom timu javit će se prvi znakovi nesloge i nezadovoljstva potaknuti nominacijama na kojima je najviše glasova skupila Ivona, postavši tako prvi član duela za ispadanje. Već je poznato da tenzije ususret nominacijama osjetno rastu, a ni ovoga puta neće biti drugačije, pa će za vrijeme razgovora o nominacijama Milica bocnuti Jovanu i Stevana.

- Ajde Stevo sjedi majke ti, da ti Jovana sjedne između nogu. Bit će mi jako zanimljivo - dobacit će Milica potaknuta činjenicom da je Jovana puno prisnija s muškim dijelom crvenog tima nego ostale kandidatkinje.

Osim netrpeljivosti između Milice i Jovane, nominacije će podignuti prašinu i između ostalih pojedinaca.

- Osamdeset do devedeset posto sam uvjerena da je za mene glasovala Mina iz razloga što znam da joj se sviđa Vladimir, to jest primijetila sam to, a ja i Vlada imamo super energiju i neku konekciju. Uhvatila sam je više puta da koluta očima i podrugljivo se smije, ne sviđa mi se što uopće nije iskrena prema meni - zaključit će Jovana koja je, sudeći po trenutnom stanju na otoku, imala zanimljiv prvi tjedan.

No sva nezadovoljstva timovi će privremeno morati ostaviti po strani jer ih čeka drugi izazov za plemenski imunitet koji će biti presudan za određivanje hoće li se na novim nominacijama naći plavi tim ili će ta nesreća opet zadesiti crvene.

Već će i sam početak izazova biti napet jer će po jednom članu iz svakog tima pozliti, a tko će se ovoga puta bolje snaći doznajte večeras u 22.15 na Novoj TV!

