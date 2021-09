U petak se premijerno prikazao novi dokumentarni film o Britney Spears (39), 'The New York Times Presents: Controlling Britney Spears'. Film je nastavak dokumentarca 'Framing Britney Spears' iz veljače ove godine.

Bivši član Britneynog sigurnosnog tima, Alex Vlasov, ispričao je da se od njega tražilo da stavi tzv. 'roditeljski nadzor' na Britneyjin mobitel. Pjevačica je za vrijeme trinaestogodišnjeg skrbništva morala moliti da joj se uopće omogući mobitel.

- Britney je željela nabaviti iPhone ... i to je bila velika stvar. Svi su bili zabrinuti. Moj šef Edan Yemini prišao mi je i pitao me: 'Postoje li neke usluge praćenja iPhonea za koje znate?' Pitao sam ga na što misli. 'Pa , roditeljski nadzor. Postoji li način na koji možete staviti roditeljski nadzor?' pitao me i objasnio da se Britneyina komunikacija prati radi njezine vlastite sigurnosti i zaštite - ispričao je zaštitar.

Ovaj zahtjev je uznemirio Vlasova te je pitao šefa o zakonitosti praćenja Britneyinog telefona. Ovaj mu je odgovorio da je sud toga svjestan, kao i Britneyina odvjetnica.

- 'Rekao mi je da je to zbog njezine sigurnosti i zaštite. A onda je Robin Greenhill iz Britneyina menadžerskog tima došao na ideju da nabavimo iPad te pratimo Britneyinu aktivnost putem istog iCloud računa. 'Mogli biste vidjeti sve poruke, sve FaceTime pozive, bilješke, povijest preglednika, fotografije' rekao nam je, i tako smo i napravili - ispričao je Vlasov.

- Njihov razlog praćenja bio je traženje lošeg utjecaja, potencijalnih ilegalnih aktivnosti ali su također nadzirali razgovore s njezinim prijateljima, mamom i odvjetnikom. Ako postoji netko tko bi trebao biti izvan granica, to bi trebao biti Britneyin odvjetnik - rekao je.

U dokumentarcu se sugerira da bi preslikavanje tekstualnih poruka bez pristanka obiju strana moglo predstavljati kršenje zakona u Kaliforniji, gdje živi Britney, a odvjetnica njezinog oca Jamieja Spearsa (69) ističe da su radnje njenog klijenta učinjene uz znanje i pristanak Britney, njezinog odvjetnika i/ili suda.

- Presretanje ili nadgledanje Britneyine komunikacije, osobito komunikacija odvjetnik-klijent, predstavlja sramotno i šokantno kršenje njezinih prava na privatnost i građanskih sloboda - izjavio je njezin novi odvjetnik Mathew Rosengart.

Britney je pod očevim skrbništvom od 2008. godine i nazvala je takav aranžman 'uvredljivim' tijekom emotivne sudske rasprave ovog ljeta. Njezin otac je ranije ovog mjeseca podnio peticiju za okončanje skrbništva.

