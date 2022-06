U Đurđevcu zabranili puštanje cajki: 'Može se izvoditi samo tradicijska i zabavna glazba'

Gradske vlasti Đurđevca donijele su odluku o zabrani izvođenja i puštanja ‘cajki’ u ugostiteljskim objektima i na terasama kafića, a odluka stupa na snagu idući vikend u središtu grada, od petka do nedjelje, za vrijeme održavanja poznate turističke manifestacije Picokijade u Đurđevcu, piše Danica.hr.

- Obavještavaju se ugostitelji koji su u cijelosti podmirili svoje obveze prema Gradu Đurđevcu, a koji su iskazali interes za produljenje radnoga vremena za vrijeme trajanja Picokijade, da je Grad Đurđevac donio odluku o određivanju drugačijeg radnog vremena restoranima i barovima na području grada - stoji u odluci gradskih vlasti.

Tom odlukom, ugostitelji će u razdoblju od 24. lipnja do 26. lipnja moći raditi od 0 do 24, a to radno vrijeme odnosit će se i na terase postavljene uz ugostiteljske objekte, kao i na šatore koji se nalaze na javnim površinama.

- U ugostiteljskim objektima koji se nalaze na Trgu sv. Jurja i Starogradskoj ulici u Đurđevcu može se izvoditi samo primjerena tradicijska i zabavna glazba - napisano je uz odluku.

Još uvijek nije poznato tko će kontrolirati izvodi li se u takvim ugostiteljskim objektima primjerena glazba te jesu li previđene kazne za svakoga tko se ne bude držao te odluke.

