U 'Farmi' je nudila seks u troje, a u Hrvatskoj ugrizla policajce

Aneta je u susjednoj Sloveniji poznata po svojim učestalim skandalima, no do scene na hrvatskim cestama nije se pisalo o njezinim vratolomijama za volanom.

<p><strong>Aneta Andollini</strong> (34) prije dvije godine natjecala se u slovenskom reality showu “Farma”. Prije nego što je hrvatskoj javnosti postala poznata po sceni koju je napravila na cesti od Tara do Poreča, Slovenci su bili dobro upoznati s njezinim ponašanjem.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Nepoznato o Slovenki Aneti</strong></p><p>U “Farmu” se prijavila prvenstveno zbog nagrade od 370.000 kuna, a za taj novac bila je spremna učiniti svašta. Prilikom ulaska u reality napomenula je kako si neće dopustiti romantične odnose u showu jer je “svježe zaljubljena”, no to se, čini se, s vremenom promijenilo. Aneta je u “Farmi” mlađahnim farmerima <strong>Franku Bajcu</strong> (25) i <strong>Niku Tileru</strong> (20) nudila seks u troje.</p><p>- Daj mi dva prezervativa - govorio je tad Nik kolegi <strong>Alexanderu Bakharevu</strong> (32).</p><p>Aneta je Nika i Franka čekala gola u krevetu te se veselila grupnoj zabavi. No taj plan je poremetio Franko koji se tad nije želio miješati u intimne odnose nje i Nika. Aneta, inače zubna tehničarka po zanimanju i majka dvoje djece, natjecala se i u “Survivoru”, tako da je gledatelji slovenske POP televizije dobro pamte po pojavljivanjima na malim ekranima. Skidala se do gola za magazin Playboy prije desetak godina pa joj razvratno pojavljivanje u “Farmi” nije bilo nimalo strano. Ipak, do scene na hrvatskim cestama nije se pisalo o njezinim vratolomijama za volanom.</p><p>Za upravljačem Peugeota 508 ljubljanskih oznaka Aneta je u subotu vozila lijevo-desno, za dlaku izbjegavala frontalne sudare s nailazećim vozilima, a potom se zabila Renault Kadjar. Nakon sudara Peugeot joj je “odskočio” na prometni znak koji je skršila. Kad su policajci zahtijevali da napravi alkotest, ona je to odbila pa su je uhitili, što je izazvalo još veću dramu. Histerično je negodovala zbog postupanja policije pa su je silom morali vezati lisicama. Dva je policajca pokušala ugristi te je jednom od njih pljunula u lice nakon što je sjela u policijsko vozilo.</p><p>- Je..t ću majku onome tko me je vezao. Osvetit ću se. Smeće policijsko, vi ste stoka. Ubit ću vas i sve vaše - grmjela je Aneta na policajce.</p><p>Slovenka je unatoč iskazima svjedoka policiji lagala kako ona nije bila za upravljačem Peugeota. Iz istarske policije su u utorak izvijestili da su nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja utvrdili sumnju da je slovenska državljanka počinila i kazneno djelo prisile prema službenoj osobi. Dva policajca su tom prilikom, kažu u policiji, lakše ozlijeđena. Kaznenu prijavu koju je “zaradila” policija će podnijeti nadležnom državnom odvjetništvu. Slovenka je, osim kaznene prijave, još dobila i optužni prijedlog poradi počinjenja prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama. Iste večeri kad je divljala po cesti završila je na psihijatriji pulske Opće bolnice. Suputnica joj je bila <strong>Manca T.</strong> (31). </p>