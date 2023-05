U finalnoj emisiji Franjo Ridjan zaplakao: 'Znala sam da može i bila bih još sretnija da pobijedi'

Gabriela Pilić i Franjo Ridjan otplesali su svoj zadnji ples, Freestyle te osvojili 38 bodova, a potom se Ridjan rasplakao.

U emotivnom prilogu, pojavila se Franina obitelj.

Foto: Nova Tv

- Ovih pet mjeseci je bilo intenzivno za sve nas skupa, ali da nas se pita, opet bismo to sve prošli. Ono što se definitivno promijenilo, puno više svi plešemo po kući - rekla je Franina supruga Lea.

Foto: Nova Tv

- Dečki najviše pamte ocjene i žiri, omiljena uloga im je glumiti svakog člana žirija - rekla je Franina supruga.

Foto: Nova Tv

Ni Franina majka ne skriva ponos.

- Znala sam da on to može i bila ih još sretnija da pobijedi. Moramo zahvaliti Gabi jer je Gabi dala jako puno truda da naš sin izraste u to što je - izjavila je Franina majka.

Njihov posljednji ples komentirao je i žiri.

Foto: Nova Tv

- Zanimljiva, kreativna kombinacija. Vrlo dinamično - rekla je Larisa Lipovac Navojec (46).

- Meni je prvenstveno toliko divno vidjeti ovakve emocije - kazala je Franka Batelić (30).

- Imao si jako dobru sezonu i jako si je dobro završio - rekao je Igor Barberić (50).

- Ples sadrži čitav niz emocija, jača osobu, a ono što je najvažnije je da emotivno i duhovno osvježava osobu, pa hvala vam na tome - zahvalio im je Marko Ciboci (41).

Najčitaniji članci