Manekenka Paris Hilton (39) progovorila je o zlostavljanju koje je pretrpjela u internatu u Utahu. Paris je u ponedjeljak svjedočila na sudu u Utahu protiv internata Provo Canyon. Njihovu djelatnicu optužila je za nanošenje emocionalnog, fizičkog i psihološkog zlostavljanja tijekom njezinog boravka tamo dok je još bila tinejdžerica, piše magazin People.

- Moje ime je Paris Hilton. Preživjela sam institucionalno zlostavljanje i danas govorim u ime stotina tisuća djece koja su trenutačno u ustanovama za njegu djece širom SAD-a - rekla je na početku svjedočenja.

- Posljednjih 20 godina imala sam ponavljajuće noćne more gdje su me usred noći otela dvojica stranaca, pretražili me i zaključali u objektu. Voljela bih da mogu reći da je to bio samo san, ali nije - dodala je.

Potom je Hilton ispričala navode protiv internata.

- Svakodnevno sam bila verbalno, mentalno i fizički zlostavljana. Bila sam odsječena od vanjskog svijeta i lišena svih svojih ljudskih prava. Bez dijagnoze, bila sam prisiljena uzimati lijekove zbog koji sam se osjećala otupjelo i iscrpljeno. Nisam 11 mjeseci udisala svježi zrak niti vidjela sunčevu svjetlost. Nije bilo nikakve privatnosti. Svaki put kada bih koristila kupaonicu ili tuširala se, nadgledali su me. Sa 16 godina, dok sam još dijete, osjetila sam kako im prodorne oči bulje u moje nago tijelo. Bila sam samo dijete i osjećala sam se povrijeđeno svaki dan - prepričava Paris.

Manekenka je uvjerena da se takvo ponašanje nastavilo događati i nakon što je ona otišla iz internata.

- Ne pričam svoju priču kako bi me netko sažalijevao, već da bih osvijetlila stvarnost onoga što se tada događalo i što se sada događa. Ljudi koji rade na tim programima, vode programe i financiraju ih, trebaju se sramiti. Kako ljudi mogu živjeti sa sobom znajući što se događa? - rekla je Hilton.

Hilton apelira da se jače treba paziti internat Provo Canyon. Tvrdi da noću ne može spavati jer zna da postoji još djece koja trpe isto što je i ona ranije.

- Ja sam dokaz da novac ne štiti od zlostavljanja - govori Paris, koja je o ovoj temi već pričala u dokumentarnom filmu 'This is Paris', koji je objavljen prošle godine. Od tada se zalaže za zatvaranje internata, ali i drugih institucija čije osoblje navodno zlostavlja maloljetnike.