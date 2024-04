U kina stiže 'Back To Black', film o Amy Winehouse: Pogledajte koja glumica će je utjeloviti

Biografski film "Back To Black" o prerano preminuloj pjevačici Amy Winehouse uskoro stiže na velika platna, nakon biografskog filma o Bobu Marleyu, a prije onih o Bobu Dylanu i Bruceu Springsteenu i svjedoči o smjeru kojim je krenula glazbena industrija.

Interes sedme umjetnosti za glazbenike i njihove živote očigledan je, osobito za glazbene zvijezde s nesretnim ili tragičnim sudbinama.

Foto: Yui Mok/Press Association/PIXSELL

Scenarij je uglavnom sličan: odrastanje, uglavnom u skromnoj sredini, nakon čega slijedi golem i neočekivan uspjeh, ovisnosti i/ili tragičan kraj. Popularnu pjevačicu u filmu je utjelovila glumica Marisa Abela.

Foto: Doug Peters/PRESS ASSOCIATION

Amy Winehouse umrla je 2011. od trovanja alkoholom u dobi od 27 godina. U istim je godinama života slična sudbina zadesila Janis Joplin, Jimija Hendrixa, Curta Cobaina... Bob Marley je umro od raka 1981. u dobi od 36 godina. Film se od 12. travnja počinje prikazivati u Velikoj Britaniji, 24. travnja u Francuskoj i 17. svibnja u SAD-u.

- No trebalo bi stvari gledati obratno, jer nije kinematografija ta koja traga za mitovima, pa "Terminator" je star 40 godina. Prije bih rekao da svijet glazbe i vlasnici prava traže alate kojima će ponovno vratiti glazbu muzičara kojih više nema da bi ih ponudili novim generacijama koje se bore s aktualnim događajima - rekao je AFP-u Sophian Fanen, novinar i suosnivač francuskog portala Les Jours.

Paramount, koji je distribuirao film "Bob Marley, jedna ljubav", premijerno prikazan 14. veljače, oduševljen je uspjehom što ga je film postigao već krajem veljače, osobito u Francuskoj.

Foto: imdb

- Kompletan katalog Boba Marleya u Francuskoj je dnevno u prosjeku imao više od milijun streamova u samo tjedan dana! Naslov "Could You Be Loved" upravo je ušao među 200 najboljih streamova čak 44 godine nakon objavljivanja - objavila je tvrtka.

Belkacem Bahlouli, glavni urednik časopisa Rolling Stone za Francusku AFP-u je kazao da glazbeni biografski filmovi doživljavaju pravi procvat.

- Sada ih već imamo po dva godišnje, rastu kao gljive poslije kiše - kaže Bahlouli.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... VIDEO 10 godina od smrti Amy WInehouse | Video: 24sata/pixsell

Britanski list Guardian primjećuje da je "glazbeni biografski film golem žanr, koji se i dalje širi i nema dovoljno prostora da se nabroje sva nova ostvarenja".

Rolling Stone u izdanju za veljaču konstatira da su "u zadnjih desetak godina snimljeni brojni glazbeni biografski filmovi bez obzira na okolnosti, u dobru i u zlu" jer postoji interes za njima.