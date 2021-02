Gospodin savršeni ima svoju, američki tiktokeri imaju svoju, a sad i JoomBoos ima svoju TikTok kuću. U šarmantnoj vili od 300 kvadrata, smještenoj u Samoboru, snimat će se novi Videostar show. Nakon velikog uspjeha i milijuna pregleda prve tri sezone, JoomBoos je ovoga puta u potrazi za budućim TikTok zvijezdama. Prijave su već počele i traju do 12. ožujka, a svi koji se žele proslaviti na najpopularnijoj društvenoj mreži trenutno, svoja videa mogu slati na stranicu; videostar.joomboos.hr.

Osim što će kandidati imati priliku raditi s najvećim TikTok zvijezdama regije, Uki Q, Sergejem Pajićem, Barbi Afrikom i Mimiermakeup te JoomBoosovcima Lucianom Plazibatom i Petrom Dimić, čeka ih i spektakularan ambijent za snimanje. Sve TikTok izazove, plesove, trikove i skečeve tijekom nekoliko dana ekipa će snimati u vili Sunrise Beauty, koja ima baš holivudsko ime. U kući je pet spavaćih soba, privatni fitness centar, nekoliko kupaonica, ogroman prostor za druženje, a vani je bazen iz kojeg puca super pogled na cijeli Samobor i okolicu. Noćenje u vili košta oko 500 eura.

- Hype House, poznata TikTok kuća u Los Angelesu, nam je bila inspiracija dok smo tražili vilu za naš show. Ova u Samoboru nam je odmah zapela za oko jer ima bazen, a to znači hrpu genijalnih videa ususret proljeću i ljetu. Kuća je dovoljno velika i za najluđe izazove, kandidati će imati dovoljno prostora za ispucati svu kreativnost. Fitness centar nam je za one nabrijane na teretanu, a oko kuće je dovoljno mjesta i za one koji će radije snimati u prirodi, nego unutra. Tu je još puno zabavnih sadržaja, od stolnog nogometa do trampolina, a kuća izgleda kao da je ispala iz Kalifornije. Savršen spoj za dobar video i još bolji video sadržaj – poručili su voditelji showa i ostatak JoomBoos ekipe. Svi jedva čekaju krenuti snimati.

No, prije toga im trebaju cool kandidati. 'Želimo vidjeti pozitivne kandidate, koji zrače dobrom energijom, vole snimati i žele se pokazati publici. Nema pravila za koje biste se trebali uhvatiti. Samo budite što je moguće luđi i uvijek svoji, to će ljudi odmah prepoznati', kažu Petra i Luciano. Svi koji žele, svoje prijave mogu poslati na; videostar.joomboos.hr do 12. ožujka. Uključite se u borbu za titulu TikTok zvijezde, ali i nagrade vrijedne 130.000 kuna. P.S., tu su nagrade i za dvoje najkreativnijih sretnika po izboru voditelja – svakome od njih adidas dijeli jedan par precool tenisica!

