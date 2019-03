Kontracepcija u našem krevetu ne postoji, sve Bog odlučuje...

Nekadašnji razuzdani život koji je vodila s bivšim suprugom Antom Gotovcem (49) u Zagrebu, Simona Mijoković (34) zamijenila je mirnom obiteljskom idilom sa Stanislavom Mijokovićem (53) u austrijskom Linzu. Vjenčali su se 2016. nakon nekoliko godina prijateljstva.

Foto: Laudato TV

- Mi smo jedna mala, kućna molitvena zajednica. Slavimo Isusa i sve dugujemo njemu - pojašnjava Simona život u dijaspori.

U tom duhu, medijska eksponiranost više joj nije prioritet, ali iznimku je napravila za emisiju 'Svjedočanstva' koja se emitira na Laudato TV, obiteljskoj televiziji koja promiče kršćanske vrijednosti. Govorila je o svom trnovitom putu, ispunjenom kojekakvim porocima te o spoznaji Krista i velikom duhovnom iscjeljenju koje ju je izvuklo 'iz mraka'.

- Bila sam u bludu, nemoralu, prostituciji, drogi... Bolovala sam od bulimije 14 godina. Bog je ušao u taj ponor pakla i izvukao me. Bila sam izgubljena ovčica i on je došao po mene - ispričala je Mijoković.

Čini se da Simonu život nije mazio još od mladih dana kada je kao dijete rastavljenih roditelja, kako tvrdi, bila zlostavljana, uvučena u loše društvo i svijet droge.

Foto: Laudato TV

- Moja Gabrijela ima 12 godina i posvećena je molitvi. Ja sam u njezinim godinama već zapalila prvu cigaretu, ubrzo prešla na travu i jače droge te ušla u svijet mode. S 13 godina mama me u Sloveniji prijavila na izbor ljepote. To je jedan svijet prepun laži iz kojeg se nije lako izvući. Ja sam ljubav u mladosti tražila na krivim mjestima - priznaje.

Danas svjedoči pravu ljubav, onu koju je pronašla kao sluga Gospodina i njegova ovčica, a s vjerom ju je upoznao bivši suprug Ante, s kojim nije bila u crkvenom braku.

- Ja sam ranije za Božić gledala film o Isusu i razmišljala sam je li moguće da to sve postoji. Nisam to mogla shvatiti stvarno, samo kao film. Spasitelj je s vremenom ojačao moju vjeru i sad ne mogu zamisliti život bez njega - priča Simona.

Foto: Facebook/Great danes "Von Unterwein"

Zlobni komentari o njezinom preobraćenju znaju ju zaboljeti.

- Ljudi znaju pričati kako sad Simona iz krajnosti u krajnost, a ne razumiju da je kod Boga sve moguće, samo treba otvoriti svoje srce. Ja sam Bibliju prvi put primila u ruke u reality showu Farma - dodaje.

Njezin suprug Stanislav Mijoković također je bio oženjen, a dobio je raskid crkvenog braka. Zajedno su živjeli u predbračnoj čistoći.

- Bilo smo nekoliko godina najbolji prijatelji. Nismo se darivali u krevetu, iako je ljudima to smiješno. Neka se smiju - govori Simona.

Danas je, kako tvrdi, sretna i ispunjena supruga i majka troje djece. S Antom ima kći Gabrijelu (12), a sa sadašnjim suprugom sina Joshuu (2) i sedmomjesečnu kćer Amaliju.

Foto: Robert Anic/PIXSELL/screenshot

- Amalija mi je spasila život, to je veliko svjedočanstvo. Nakon Gabrijele su mi rekli da vjerojatno više neću moći imati djece, a odmah nakon Joshue ja sam osjetila veliku potrebu imati još dječice. Preporučili su mi sterilizaciju, ali ja nisam htjela niti čuti za to. Bog je gospodar života i on o tome odlučuje. Nikakva kontracepcija neće postojati u našem krevetu, a ja sam napokon osjetila poziv i shvatila da je to nešto kroz što se ja mogu ostvariti. Biti supruga i majka, to je sveti poziv - govori kroz suze Mijoković.

Foto: Laudato TV

Ipak, nije sve išlo glatko, a doktori nisu bili oduševljeni vrlo malim razmakom između dvije trudnoće.

- U bolnici su mi rekla 'Simona, što si to napravila? Ugrozila si svoj život', a ja sam rekla kako sam molila za taj život i da je sve u Isusovim rukama. Oni su rekli da je zdravlje ispred vjere, a ja sam im tada rekla kako se ne slažem. Doktori su bili skeptični hoću li iznijeti trudnoću, ali ja nisam sumnjala ni sekunde u svog Isusa - prepričava.

Foto: Laudato TV

Simona je odlučila da neće ići na nikakve pretrage, a tešku trudnoću nekako je uspjela dovesti do kraja.

- Pričešćivala sam se i u bolnici, a Isus je vratio moju maternicu u stanje kakva je bila. Doktori nisu mogli vjerovati, a ja sam cijelo vrijeme razmišljala kako sam spremna Gospodinu i dati svoje dijete ako on tako odlučuje, kao što je Abraham dao Bogu svog sina Izaka - zaključila je Simona.

LIDIJA BAČIĆ ŠOKIRALA FANOVE: 'Pa ona je gola u novinama'?