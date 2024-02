U nominacijama za Grammyje nikada nije bilo više žena...

Ako netko pogleda ovogodišnji popis nominacija za Grammy, najveću američku glazbenu nagradu, odmah će primijetiti da se žene ističu kao nikad prije.

Pjevačice Taylor Swift, SZA, Olivia Rodrigo, Billie Eilish, Victoria Monet, Miley Cyrus, Lana Del Rey, Dua Lipa i supergrupa Boygenius imaju dobre izglede na nedjeljnoj dodjeli nagrada u Los Angelesu.

Muškarci će u najprestižnijim kategorijama vjerojatno ostati praznih ruku.

Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS

Taylor Swift, jedna od najvećih glazbenih zvijezda današnjice, triput je osvojila nagradu Grammy sa svojim albumima "Fearless", "1989" i "Folklore", a s aktualnom naslovljenim "Midnights" ozbiljno konkurira u toj kategoriji. Osvoji li ponovo nagradu za najbolji album, pridružit će se Paulu Simonu, Franku Sinatri i Stevieju Wonderu, kojima je to također četiri puta pošlo za rukom.

Tridesetčetverogodišnjoj Swift, koja svojom turnejom "Eras-Tour" privlači milijune obožavatelja i zarađuje rekordne iznose, na dodjeli nagrada se neće pridružiti njezin partner Travis Kelce, igrač NFL kluba Kansas City Chiefs, jer se sa svojom momčadi priprema za Super Bowl.

Međutim, pobjeda Swift nipošto nije zajamčena s obzirom na veliku konkurenciju: američka kantautorica SZA, pravim imenom Solana Rowe, i njezin album "SOS" nominirani su u ukupno devet kategorija, najviše na ovogodišnjoj dodjeli, što joj ujedno daje i najveće izglede.

Foto: STEVE MARCUS

Šanse za osvajanje nagrade za najbolji album također imaju pjevačice Olivia Rodrigo s albumom "Guts", Lana Del Rey s albumom "Did You Know That There's a Tunnel Under Ocean Blvd", Miley Cyrus s albumom "Endless Summer Vacation" i Boygenius s albumom "The Record".

Utrka je tijesna i u druge dvije glavne kategorije za snimku i pjesmu godine, gdje se jedan muškarac natječe protiv žena. Eklektičan umjetnik Jon Batiste nominiran je sa svojim pjesmama "Worship" i "Butterfly". Pjevačica rhythm-and-bluesa Victoria Monet nominirana je u sedam kategorija dok su Swift, Rodrigo, Eilish, Cyrus i Boygenius nominirane u šest. Poznati producent Jack Antonoff također je nominiran u šest kategorija.

Ove će se godine nagrade Grammy dodijeliti 66. put. Oko 13.000 članova Akademije za snimanje zvuka odlučuju o tome tko će osvojiti zlatni gramofon, jednu od najpriželjkivanijih glazbenih nagrada u svijetu, koja se dodjeljuje u 94 kategorije.

Na popisu se u nekoliko kategorija našla i plastična lutka Barbie, odnosno glazba za istoimeni film iz 2023. Pjesma iz filma naslovljena "What Was I Made For?" pjevačice Billie Eilish nominirana je za najbolju snimku i pjesmu godine.

No, ugroziti bi je mogle pjesme "Vampire" Olivije Rodrigo, SZA-ina "Kill Bill" i "Anti-Hero" Taylor Swift.

Foto: Ron Sachs/DPA/PIXSELL

One će i nastupiti u nedjelju navečer pored nekih iz starije garde poput kantautorice Joni Mitchell, pjevača Billyja Joela i irskog sastava U2.

Komičar Trevor Noah će po četvrti put voditi dodjelu Grammyja.