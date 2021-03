Najpoznatiji član scene noćnog kluba 'The Mutiny' u Miamiju, bila je čimpanza po imenu Cezar .Kao što Roben Farzad objašnjava u svojoj novoj knjizi "Hotel Scarface:Where Cocaine Cowboys Partied and Plotted to Control Miami", Cezar je bio nezaobilazna figura gdje god bi se pojavio Mario Tabraue, glavni narkodiler u gradu.

Njegov prijatelj Cezar nosio je zlatnu ogrlicu sa zlatnikom od 50 pesosa i 18 karatnu narukvicu na kojoj je bilo dijamantima ispisano ime Cezar. Drugu ruku krasio mu je primjerak ženskog sata Rolex Presidential.

Majmun s Rolexom

- Čimpanza je uvijek na glavi nosila bejzbol kapicu New York Yankeesa, a kad bi se sa svojim gazdom vozila u Mercedesu, u jednoj je ruci držala pušku, a u drugoj kubansku cigaru - svjedoči Roben Farzad. Ipak, stanovnici Miamija nisu obraćali pažnju na Cezara jer on je bio samo dio cijelog tog showa. Središte mu je bilo u - kako mu i samo ime kaže - 'Mutiny at Sailboat Bay' - što bi u prijevodu značilo 'pobuna na jedrilici'. Bio je to hotel sa 130 soba i klub koji je bio pandan njujorškom slavnom Studiu 54. - Bio je svojevrsna slobodna zona i utočište za kriminalce svih vrsta - onih koji su uživali u opasnosti i onih koji su ovdje tražili utočište, piše autor knjige.

Funky i kokain

Uz trgovinu drogama, koja je bila 80-ih barem trećina ekonomije Miamija, 'Mutiny' je bio gradska prijestolnica droge, koja je se utapala u novcu, tako da je u tom klubu ispijeno više boca Dom Perignona nego li bilo gdje na svijetu. Ubrzo nakon što je narkodiler Nelson Aguilar 1983. izašao iz zatvora, udružio se s funk-zvijezdom Rickom Jamesom, koji je dvije godine ranije osvojio sve svjetske top-liste hitom 'Super Freak'.

Njihovo danonoćno partijanje ubilo bi svakog normalnog čovjeka, ali to je bila svakodnevica u "Mutiny" klubu, u kojem su se okupljali svi oni koji su drogu imali, i svi oni koji su u njoj htjeli uživati. - Jedne večeri Aguilar se povukao s dvije djevojke u sobu. Bio je usred snošaja, kad mu je na vrata mahnito počeo lupati Rick koji je između drogiranja zapadao u paranoje. Počeo je vrištati:'Što je to, James? Kakav je to zvuk? Čuješ li i ti to, Nelsone? Kakav je to zvuk?"

Inače u 'Mutiny' su zalazile brojne zvijezde tog vremena. Redoviti gosti bili su igrači Miami Dolphinsa, nogometnog kluba iz Miamija, koji su baš tih godina imali najviše uspjeha. Pratili su ih i Dallas Cowboysi, a uoči utakmice završili su družeći se s Aguilarom. Iduće noći izgubili su od domaćina jer je Tony Dorsett, njihova najveća zvijezda, na terenu izgledao izbezumljeno.

Osvježavajuća droga

- Tu se Arnold Schwarzenegger zaljubio u konobaricu, tu su hostese nosile Paula Newmana u sobu nakon ispijenih butelja Château Lafitea. Ted Kennedy se toliko napio da se htio potući s DJ-em - svjedoči Roben Farzad.

Jedne večeri peruanski diler po imenu Pepe donio je toliko kvalitetan kokain da ga je Lisa Minelli opisala: 'imao je blijedo roza boju, i osvježavajući miris poput žvakaće gume'. Glumica je toliko počela hvaliti klub da je nehotice navukla policijski nadzor. Policajac Wayne Black ozvučio je klub i slušao razgovore iz kombija preko puta hotela, čekajući da prikupi dokaze protiv Pepea, no nije mogao ništa korisnog snimiti jer je Minelli neprekidno brbljala i molila da joj da još i još. U prvim danima kluba glavni diler bio je Rodolfo zvan 'Rudi Riđobradi' Rodriguez Gallo koji je vječno u kožnatim sjedalima u klubu, imao sakriven pištolj.

Vreće novca

- Posao mu je išao tako dobro da je imao kuću s dnevnim boravkom površine dvjestotinjak četvornih metara u sredini kojeg je bio klavir i rotirajuća pozornica. Kad bi došao u 'Mutiny' iznajmio bi šest soba u kojima se orgijalo i radilo. U 'radnim' sobama sve je bilo prepuno vreća s novcem, sjeća se autor knjige. - Kad bi on došao u hotel, osoblje se tuklo oko toga tko će pospremati njegove sobe jer su znali da će uvijek pronaći ili zaboravljenu škrinju s hašišem ili vrećicu kokaina ispod tepiha. Klub je imao privatni avion za posebno važne goste, a cijeli jedan apartman je pretvoren u veliki hladnjak kako bi se mogla osigurati dovoljna količina pića za goste.

- Ako bi nekom trebalo oružje, tu ga se moglo kupiti. U posebnoj prostoriji u kojoj se ispijao šampanjac, postojala je skrivena niša u koju su kraljevi droge mogli pohraniti svoje oružje. U tom odjelu hostese su imale tako skrojene suknje da su u njih, u slučaju dolaska policije, mogle sakriti oružje. Konobarice su pak imale posebno kodirane 'pagere' kojima bi upozorile dilere na dolazak racije. I Oliver Stone i Brian De Palma Kad su Oliver Stone i Brian De Palma planirali u klubu snimiti remake 'Scarfacea', to je izazvalo otpor tamošnjih lokalnih političara i medija. Prestrašili su se da će film prikazati Floridu u negativnom svjetlu, pa su ga ipak snimili u Los Angelesu. No, oni koji su bili u 'Mutinyju' znaju da je film prepun detalja koji su inspirirani slavnim klubom u Miamiju.

Klub su zavoljeli i autori i glumci iz 'Miami Vicea' i postali su njegovi stalni gosti, a Don Johnson je čak doselio u susjedstvo i stanovao nedaleko slavnog dilera Johnnyja Hernandeza. - Hernandez, koji bi tjedno u klubu trošio oko 25.000 dolara, Don Johnsona je nazvao 'šupkom' jer nije dopustio Donu da s helikopterom sleti na krov hotela.

Ugašena slava

Unatoč svemu Hernandez je bio presretan zbog snimanja serije jer su mu producenti odmah dali do znanja da će mu mnogi glumci biti dobri klijenti, pa su ga molili da im nabavlja drogu kako ju ne bi morali tražiti na ulici i rušiti si imidž. Svoje usluge Hernandez je odlično naplatio, a dobio je i manju ulogu u dvije epizode, u kojima igra kriminalca. No, s vremenom klub je imao sve više problema s policijom, pa ga je vlasnik Burton Godlberg na kraju prodao u siječnju 1984. godine. Inkasirao je 17,5 milijuna dolara, a novi vlasnici pokušali su mu promijeniti imidž, ali nisu uspjeli i hotel je zatvoren 1986. godine.

Nekoliko puta su ga pokušali obnoviti, pa i danas hotel s istim imenom stoji na istoj adresi, ali samo podsjeća na njegova slavna vremena. - 2001. godine O.J. Simpson i njegova djevojka i Penthouseov model snimili su u sobi 310 porno-uradak, i to je zadnja zanimljivost iz tog hotela, završavao Farzad.