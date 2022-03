U petak novi Cafe! Hrvoje Kečkeš kao Rowan Atkinson u njegovu najozbiljnijem izdanju

Na Akademiju je upao tek iz četvrtog puta, no to Hrvoja Kečkeša nije pokolebalo. Bio je uvjeren da će postati glumac, zato mu rezervni plan nije ni trebao. Danas na posao i dalje odlazi sa smiješkom, ne radi kao po traci, a ne bi to ni mogao. Njegov Kerempuh mu je sve. U velikom intervjuu samo za Cafe dotaknuo se raznih tema - od aktualnih predstava i serija, preko Dinama, do obitelji.

Nakon deset godina Dnevnik Nove TV dobio je nove voditelje. Valentina Baus i Dino Goleš odnedavno su u društvu s Rominom i Petrom, odnosno s Marijom i Sašom. Ispričali su nam kako se snalaze pred kamerama i trpi li privatni život zbog obveza na televiziji.

Ako ste za malo trilera s elementima horora, onda je vrijeme za 'Yellowjackets'. Furiozan početak serije - djevojka u laganoj haljinici trči po snijegu kroz šumu i pada u zamku punu šiljaka - izvrsno uvlači u seriju. A vrhunska glumačka ekipa dodatni je začin ovoj ženskoj verziji 'Gospodara muha'.

Kad smo već kod dobrih serija, na Netflix 27. travnja stiže dokumentarac o Marilyn Monroe.

'The Mystery of Marilyn Monroe: The Unheard Tapes' trebao bi dati bolji uvid u posljednje sate njezina života i pravi uzrok smrti.

U vremeplovu se prisjećamo Heatha Ledgera. Da je živ, u ponedjeljak, 4. travnja proslavio bi 43. rođendan.

Donosimo i najveći i najdetaljniji TV program te vodič kroz sapunice, kino i streaming. Sve to samo u novom Cafeu uz 24sata u petak.

Najčitaniji članci