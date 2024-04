U planu film o Franku Sinatri, a glumit će ga Leonardo DiCaprio

Legendarni pjevač Frank Sinatra dobit će svoj biografski film. Kako prenosi Variety, Sinatru će u filmu utjeloviti Leonardo DiCaprio, a Jennifer Lawrence će dobiti ulogu Ave Gardner, druge Sinatrine supruge. Za ovaj su se film zainteresirali najveći filmski studiji, uključujući Sony i Apple, a na njemu će, prema stranim medijima, raditi Martin Scorsese.

Iako je film u planovima, još uvijek treba dobiti odobrenje Tine Sinatre, Frankove kćeri, koja je zadužena za kontrolu zadužbine svog preminulog oca. Tina je također trebala voditi produkciju serije o svom ocu, koja je bila u planovima prije tri godine. Međutim, serija se nije realizirala zbog prigovora Sinatrine obitelji.

Foto: PROMO

Inače, ovaj bi film bio sedma suradnja Martina Scorsesea i DiCaprija. Zajedno su radili na filmovima 'Gangs of New York', 'The Aviator', 'The Departed', 'Shutter Island', 'The Wolf of Wall Street' te 'Killers of the Flower Moon'.

Foto: Hubert Boesl/DPA/PIXSELL

Scorsese planira početi produkciju filma o glazbeniku nakon što završi s filmom o Isusu Kristu, koji sa snimanjem kreće ove godine.