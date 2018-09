U predstavi igram maloljetnu prostitutku oko koje su pijanci

Već nakon prvih uloga Tenu Nemet Brankov (24) struka je proglasila budućom zvijezdom. Uostalom, za prvu filmsku dobila je Zlatnu Arenu na Pulskom festivalu za sporednu ulogu u filmu “Trampolin”. Tena je u međuvremenu diplomirala, ovoga ljeta, te sad radi na predstavi u “Pijani” kazališta Gavella koju režira Vito Taufer. Mlada glumica igra prostitutku. Premijera predstave trebala bi biti 15. rujna.

Foto: Davor Puklavec/PIXSELL S majkom Marinom Nemet koja je osvojila nagradu za najbolju glumicu u Gavelli 2010. godine

- Lijepo je raditi s Vitom, dosad nikad nisam imala toliko slobode. Pušta glumce da se izraze, daje nam puno prostora da se ‘igramo’ - rekla je Tena i nastavila:

- To je ozbiljan dramski tekst koji ima težinu, ali bit će i duhovitih situacija. Ja igram prostitutku koja je još maloljetna jer je Vito htio da bude što mlađa. Ona je još djevojčica i zapravo jedina trijezna, jedino ona vidi trećinu svijeta koji je okružuje.

Foto: Privatni album S majkom i ocem, Slavkom Brankovom, poznatim kao Crni Jack iz ‘Smogovaca’

Kaže da je napokon uhvatila malo zraka. Više nema obveze na Akademiji, a nema ni novih projekata, osim “pijanih”. Radila je ovih godina na serijama “Ko te šiša”, “Počivali u miru”, “Novine”, “Crno-bijeli svijet”... U kazalištu je debitirala u drami “Fine mrtve djevojke”, potom igrala u hit-predstavi “Sjećanje šume”, “Ponovno ujedinjenje dviju Koreja”...

Foto: Promo Na probama za predstavu ‘Pijani’

- Je, imala sam malo prenatrpan raspored i sad sam se malo ‘očistila’. I diplomirala sam pa nema ni tih obveza više. Iako mi je danas malo čudno kako sam se u tako kratkom roku oprostila s dugim periodom koji sam živjela na Akademiji. No svemu dođe kraj. Imala sam 12 divnih kolega na klasi i nadam se da ću s njima još puno raditi - rekla je. Kći slavnih glumaca Marine Nemet i Slavka Brankova na početku studija strepila je od prezimena.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL Poželjela je naočale kakve ima Šime Vrsaljko i svojski se potrudila da ih nabavi

- Na početku mi je bilo teško zbog toga, no kasnije me to više nije zanimalo. Valjda sam dobila na samopouzdanju pa se nisam obazirala - priznala je Tena. U kazalištu je, praktički, prohodala, ali roditelji su je na neki način željeli “zaštititi” od glume. U osnovnoj je školi više naganjala loptu i išla na balet.

Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL

- Igralo smo ‘miješano’, bilo nas je i cura i dečkiju, a ja sam igrala u napadu i išlo mi je sasvim solidno. A nije da su roditelji zazirali od glume, samo su me malo ‘čuvali’. Kad sam bila dovoljno odrasla, upisala sam se na dramsku i to je bilo to - kaže Tena. Kao tinejdžerica je željela svirati klavir, ali nisu ga mogli staviti u stan pa su je prebacili na violinu.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

- Uništili su mi snove, to mi je bilo grozno. A ionako bi tinejdžersko doba najradije izbrisala iz sjećanja. Moje ponašanje je bilo grozno, baš sam bila buntovnica. Ni sama ne znam koliko sam imala piercinga, pa se šišala na ćelavo, farbala kosu u zeleno i ružičasto..., samo da dođem do izražaja. Mama se zabrinula pa ju je utješio Filip Križan kad joj je rekao: “Pusti je, bitno da se ne tetovira”. Ne bi ništa u životu mijenjala osim svog ponašanja u to doba - rekla je Tena. Uživala je ovoga ljeta, a za to su zaslužni i naši nogometni reprezentativci.

Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL

- Sad sam baš intenzivno pratila Svjetsko prvenstvo u Rusiji, kad je završilo, pitala sam se što ću sa životom. Čak se i dečko malo zabrinuo - otkrila je Tena te dodala:

- Šime Vrsaljko je imao super sunčane naočale i poželjela sam iste. Svim silama sam pokušavala doći do njega da sazna koje su to i kako da ih nabavim. I, kao što vidite, uspjela sam. S kolegom glumcem Rokom Sikavicom (24) u vezi je tri godine. Zbližila ih je gluma, a sada i čuvanje djece kolegice Ivane Roščić.

Foto: Jurica Galoic/PIXSELL

- Sad su u Beogradu jer im mama snima i jako mu nedostaju. Obožavam tu djecu, Margitu i Toma. Super se zabavljamo kad ih Roko i ja čuvamo - rekla je mlada glumica.