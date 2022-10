U prometnoj nesreći poginuo je glumac i komičar Leslie Jordan

Mnogima omiljeni glumac i komičar Leslie Jordan preminuo je u 68. godini života. Kako piše TMZ, Leslie je poginuo u automobilskoj nesreći, a izvori iz policije rekli su da se Jordan danas svojim BMW-om zabio u zid zgrade, a sumnja se da mu je pozlilo za volanom.

Leslie je bio poznat po svojim ulogama u popularnim TV serijama poput 'Will & Grace', 'Hearts Fire', 'The Cool Kids', 'Call me Kat' i 'American Horror Story'. Za ulogu u 'Will i Grace' osvojio je i prestižnu nagradu Emmy za najboljeg gostujućeg glumca u humorističnoj seriji na 58. godišnjoj dodjeli ove nagrada održanoj 2006. godine.

Na internetu je postao zvijezda tijekom pandemije kada je svojim komičnim videima privukao milijune ljudi te s 80 tisuća pratitelja došao na nevjerojatnih 5.8 milijuna.

Jordan je 2021. izdao album gospel glazbe 'Company’s Comin'', a kasnije te godine pojavio se kao gost na panelu na 'The Masked Singer', gdje je izveo gospel standard 'This Little Light of Mine'.

- Svijet je danas definitivno puno mračnije mjesto bez ljubavi i svjetla Leslie Jordan. Ne samo da je bio mega talent i s njim je bilo zadovoljstvo raditi, nego je pružio emocionalno utočište naciji u jednom od njenih najtežih trenutaka - rekao je Jordanov agent, David Shaul.

Dodao je kako je ono što je glumcu nedostajalo u visini, nadoknadio velikodušnošću i veličinom kao sin, brat, umjetnik, komičar te partner.

