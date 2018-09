U Rovinju su otvoreni Peti dani književnika Mirka Kovača

U rovinjskom kinu Gandusio u četvrtak navečer otvoreni su Peti dani Mirka Kovača, hrvatskog, srpskog i crnogorskog književnika te autora više romana koji je od početka devedesetih pa sve do smrti 2013. godine živio u Rovinju.

Nakon uvodnih pozdravnih govora "Pete dane Mirka Kovača" svečano je otvorio Seid Serdarević, direktor projekta:

- Pet godina je prošlo od kada je Mirko otišao i to je prošlo brzo. Dane Mirka Kovača smo ustanovili već godinu dana nakon smrti, a ove godine je i osamdeseta obljetnica rođenja Mirka Kovača i to je posebna godina po mnogočemu. Ove godine smo organizirali malu retrospektivu filma koju su Mirko i Lordan Zafranović radili zajedno, što predstavlja mali homage tome radu. Gledatelji imaju prilike pogledati treći dio ratne trilogije "Večernja zvona", a to je najknjiževniji film Lordana Zafranovića i Mirka Kovača jer je nastao po samom romanu. Za petak je predviđen simpozijski dio nakon čega će se radovi objaviti u malom zborniku, kazao je Serdarević uoči početka filma.

Manifestacija je posvećena velikom piscu jugoslavenskog prostora, Mirku Kovaču, a okuplja domaće i međunarodne stručnjake, književnike te filmske djelatnike kako bi na primjeren način sačuvala književna i filmska ostavština Mirka Kovača.