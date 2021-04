Malo šetaju turskom obalom i drže se za ruke, a onda po svim medijima viču: “Nismo u vezi, samo smo prijatelji”. Onda se po restoranima nježno gledaju i svako malo dodiruju, pa opet novinarima sve demantiraju. Tako posljednjih godinu dana izgleda odnos Tülin Yazkan (30) i Engina Ayküreka (39). Oboje ih gledamo u seriji Nove TV “Ambasadorova kći”. Ona igra Menekše, on Sandžara. I dok su kao supružnici u seriji došli do faze nepodnošljivosti, u privatnom je životu druga priča. Upoznali su se 2009. na snimanju serije “Da sam oblak”. Odmah se počelo pričati da su među njima sijevnule iskrice.

- To nije istina, Tülin i ja smo samo prijatelji i ne znam tko je to izmislio. Nisam navikao odgovarati na takva pitanja, ali ovo doista nema veze sa stvarnošću - rekao je tad Engin.

Unatoč njegovim negiranjima, obožavatelji su sigurni da između Engina i Tülin postoji nešto više od prijateljstva. Između ostalog, primijetili su i kako ona baš i nije bila aktivna na društvenim mrežama, no rado je objavljivala fotografije ljubavnih scena s Enginom. I ništa osim toga. U seriji “Da sam oblak” također su igrali par. Njihova bajkovita priča započela je u obitelji koja živi u luksuzu, potom bankrotira i seli se u Bodrum. Tülin je u toj seriji igrala Ipek, koju je bankrot slomio.

- Impresionirali su me njezina borba za opstanak i strast. Glumila sam bolesnu ženu i to je zahtijevalo ozbiljnu fizičku i mentalnu rekonstrukciju. Čak i kad imate gripu, to utječe na sve naše fizičke radnje. Kad sam pomislila na Ipekinu bolest, osjetila sam veliki prostor za istraživanje - rekla je Tülin.

Serija nije naišla na veći odjek, no u to vrijeme na njezinim su se profilima počeli pojavljivati i drugi postovi osim fotografija s Enginom. Turski novinari su govorkali da tako želi prikriti opsjednutost glumcem. Hvalila se da rado čita ženske časopise i knjige. Upuštala se i u rasprave s obožavateljima, odgovarala im s kojim kolegama i redateljima bi voljela raditi nove projekte. Pisala je tad i kako mašta o tome da zaigra lik žene s bipolarnim poremećajem.

- Zbog svoje znatiželje, zbog ljubavi prema psihologiji, volim takve likove. U filmu ‘Moj kralj’ prikazana je ljubav bipolarnih ljudi. Emmanuelle Bercot i Vincent Cassel bili su božanstveni. Volim likove s tako ekstremnim bojama - rekla je.

Glumica ne voli jednoličnost, kaže kako se i u njezinu životu sve mijenja. Ne skriva da prolazi kroz razne faze, od euforije do bolnih tuga.

- Sad sam u fazi smirenosti i druženja s djecom. Volim se igrati s njima i promatrati ih. Stalno nešto otkrivaju, sve njihove reakcije su iskrene i prirodne. Kao takvi su mi korisni u glumi - priča Tülin.

Rado priča s njima o bajkama, nerijetko ih i sama čita. Lijepo joj je buditi dijete u sebi, zaspati s nekom pričom koja ima sretan kraj. Glumica je zainteresirala publiku u seriji “Mali zločini”, gdje je igrala jednu od važnijih uloga, dobricu Aslihan Gurbuz. Publika ju je zavoljela, no kao Menekše iz “Ambasadorove kćeri” dobiva uglavnom negativne komentare na društvenim mrežama. Igra neželjenu suprugu koja je spremna na sve da zadrži muža. Ne toliko zbog ljubavi prema njemu koliko zbog gramzljivosti i ljubavi spram života u raskoši. No kad se brak ipak završi, jedini cilj joj je iskamčiti što više. Izgara od želje da se osveti Nare, s kojom njezin bivši suprug doista proživljava ljubav iz bajke.

- Vjerujem da takve ljubavi postoje. Bilo je trenutaka kad sam i sama pomislila ‘Jesam li u bajci?’. Takve su me snažne emocije naučile da sve proživljavam do krajnosti, a to je iscrpljujuće. Možda su bolji, dugoročniji oni uravnoteženiji odnosi - smije se glumica, kojoj je “Ambasadorova kći” četvrti projekt, prvi u zapaženoj seriji u kojoj igra jednu od važnijih uloga.