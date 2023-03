U show 'Ples sa zvijezdama' stiže poznata voditeljica, a plesat će i baka Marca Cuccurina

Voditeljica brojnih hit formata Nove TV Mia Kovačić stat će uz bok svom kolegi Frani Ridjanu te zajedno s mentoricom Gabrielom Pilić zaplesati u ovotjednoj epizodi popularnog showa 'Ples sa zvijezdama'. Voditelji Mia i Frano, koji su prijatelji i van televizijskih studija i ekrana, zaplesat će ove nedjelje lyrical.

Foto: Nova TV

- Pridružila sam se Frani, svom, kako on voli reći, televizijskom suprugu. Imamo prilično zahtjevan zadatak, prisutni su i uzbuđenje i trema, no vjerujem da će sve proći u najboljem redu. Važno je da se svi skupa dobro zabavimo. Ovo je stvarno puno drugačije od svega što sam do sada radila i definitivno izlazim iz komfor zone - izjavila je Mia koja već uvježbava koreografiju za nadolazeću emisiju.

Ani Zaninović i Mariu Ožboltu pridružuje se Anina sestra blizanka Lucija. Vidjet ćemo koje su to sve sličnosti i razlike između Ane i Lucije, a pod mentorstvom Marija po prvi puta će se zajedno naći na plesnom podiju pred TV kamerama i to izvodeći tango.

Viktorija Đonlić Rađa bila je finalist prve sezone 'Plesa sa zvijezdama' na Novoj TV te su upravo Viktorija i njezin ples pod mentorstvom Marka Mrkića bili velika inspiracija Maji Drobnjaković u kojoj se rodila ljubav prema ovoj umjetnosti nakon što ih je vidjela kako plešu. Ove nedjelje u troje će zaplesati paso doble.

Rođakinja Daria Zurovca, mlada balerina Laura Konosić plesat će također ove nedjelje, a Helena Janjušević pobrinut će se da njihov lyrical osvoji žiri i publiku.

Foto: Nova TV

Tara Thaller i njezina prijateljica, arhitektica Nina Mia Čikeš u nadolazećoj emisiji ispričat će kako je počelo njihovo prijateljstvo i zajedno s mentorom Mateom Cvenićem otplesati vatreni paso doble.

Glumica Amanda Prenkaj prijateljica je i „kazališna sestra“ Petre Kurtele s kojom se iznimno povezala tijekom njihovog studija u Osijeku. Kako će Damir Horvatinčić jiveati s dvije glumice, tek ćemo vidjeti.

Quickstep će zaplesati Marco Cuccurin, Paula Tonković i njegova baka Rita Laković koja će otkriti zanimljive detalje o svojoj mladosti te na što je najviše ponosna kada je njezin unuk u pitanju.

Foto: Nova TV

Cha cha cha izvest će trio Helena Naletilić, Mario Mandarić i njegova supruga, pravnica Matea Krištić Mandarić. Saznat ćemo kako se ovaj par zaljubio, što ih sve spaja, ali i kako im leži ples u troje.

Već je poznato da glumica Daria Lorenci Flatz ima i u svom domu plesača. Naime, jedan od trojice njezinih sinova je plesač standardnih i latino plesova te će ove nedjelje zajedno s Ivanom Jarnecom i svojom mamom pokazati plesni talent u showu kroz energičnu samba koreografiju.

Foto: Nova TV

Emiliji Kokić i Patriku Seretinu ove nedjelje pridružit će se Emilijina vjenčana kuma i voditeljica plesnih tehnika Petra Seitz. Otkad su se upoznale, Emilija i Petra su nerazdvojne, a kako je počelo njihovo prijateljstvo te kako će im ležati samba doznat ćemo u emisiji.

Najčitaniji članci