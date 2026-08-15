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PREDBRAČNI

U slučaju razvoda, Georgina će biti zbrinuta. Evo koliko dobiva

Piše 24sata,
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U slučaju razvoda, Georgina će biti zbrinuta. Evo koliko dobiva
Foto: Instagram
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Nakon gotovo desetljeća veze i petero djece, Cristiano Ronaldo i Georgina Rodríguez ozakonili su svoju ljubav na privatnoj ceremoniji u Portugalu. Dan ranije, potpisali su predbračni ugovor...

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Nakon gotovo desetljeća veze i petero djece, Cristiano Ronaldo i Georgina Rodríguez ozakonili su svoju ljubav na privatnoj ceremoniji u Portugalu. No, vjenčanje jednog od najbogatijih sportaša svijeta u fokus je stavilo i financijsku stranu njihova odnosa. Dan prije sudbonosnog 'da', par je potpisao predbračni ugovor koji detaljno uređuje što bi se dogodilo s imovinom u slučaju rastave, piše Marca.

Odvojena imovina kao ključni stup braka

Prema dokumentima do kojih su došli portugalski mediji, Ronaldo i Georgina odlučili su se za režim potpune odvojenosti imovine, poznat kao 'regime de separação de bens'. Ugovor, ovjeren kod javnog bilježnika u Lisabonu 10. kolovoza, samo dan prije intimnog vjenčanja u njihovoj vili u Cascaisu, jasno definira da će svaki supružnik zadržati vlasništvo nad imovinom koju je samostalno stekao prije i tijekom braka. To znači da će Ronaldovo golemo bogatstvo, procijenjeno na više od 1,2 milijarde eura i stečeno tijekom karijere u Manchester Unitedu, Real Madridu, Juventusu i saudijskom Al-Nassru, ostati isključivo njegovo. Slično vrijedi i za Georginine prihode od manekenstva i društvenih mreža. Dijelit će se samo imovina koja je izričito registrirana na imena obaju supružnika. Ovakav aranžman štiti poslovno carstvo nogometne zvijezde koje uključuje hotele, teretane, modni brend te kolekciju luksuznih automobila i nekretnina.

Foto: Instagram

Doživotna naknada i luksuzna vila za Georginu

Iako ugovor štiti Ronaldovu imovinu, sadrži i klauzule koje Georgini osiguravaju zavidnu financijsku sigurnost. Kako navode brojni izvori, u slučaju razvoda ona bi doživotno primala mjesečnu naknadu od otprilike 100.000 eura. Taj je dogovor navodno postignut još nakon rođenja njihove kćeri Alane Martine s ciljem zaštite Georgine i djece. Uz mjesečnu naknadu, ugovor joj jamči i vlasništvo nad obiteljskom vilom u elitnoj madridskoj četvrti La Finca, čija se vrijednost procjenjuje na više od pet milijuna eura. 

*uz korištenje AI-ja

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